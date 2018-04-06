Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Kaleiçi görüntüsünü bozuyorlarmış

    Kaleiçi görüntüsünü bozuyorlarmış

    Alparslan ÇINAR/DHA
    06.04.2018 - 23:07 | Son Güncelleme:

    ANTALYA'nın tarihi bölgesi Kaleiçi'nde, Kale Kapısı Esnaflarını Güçlendirme ve Kalkındırma Derneği (KALEDER) Başkanı Hasan Kilit tarafından geçen aylarda 'kedi parkı' kuruldu.

    Kale Kapısı'nda, surların önüne renkli ahşaplardan 50'şer santimetre boyunda 51 kedi evi yerleştiren Kilit, burada 100'e yakın kedinin bakımını yaptı. Kısa sürede hem kent sakinlerinin hem de turistlerin ilgi odağı olan kedi parkına yapılan bağışlar kedilerin bakımı için harcandı. 

    Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca kısa süre önce Antalya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi başta olmak üzere 6 kuruma gönderilen yazıyla 'kedi parkı' içindeki ücretsiz mama dağıtım standının ve kedi evlerinin kaldırılması istendi. KALEDER tarafından mama standı kaldırılırken, kedi evlerine dokunulmadı. Kedi evlerinin kaldırılmasına izin vermeyeceğini ve yeni proje için kolları sıvadığını kaydeden KALEDER Başkanı Hasan Kilit, "Küçücük kedi evleri, dev surların görüntüsünü engelliyormuş. Bize söylenen ve kaldırmamız için sunulan gerekçe bu" dedi.

    Başkan Kilit, ayrıca kararla ilgili yetkililerle görüşmeye çalıştığını ve yeni proje oluşturup, kedi evlerini korumaya çalışacağını söyledi.

    Etiketler: hayvanseverler , gazetehaberleri , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri