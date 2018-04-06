Kaleiçi görüntüsünü bozuyorlarmış

Kale Kapısı'nda, surların önüne renkli ahşaplardan 50'şer santimetre boyunda 51 kedi evi yerleştiren Kilit, burada 100'e yakın kedinin bakımını yaptı. Kısa sürede hem kent sakinlerinin hem de turistlerin ilgi odağı olan kedi parkına yapılan bağışlar kedilerin bakımı için harcandı.



Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca kısa süre önce Antalya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi başta olmak üzere 6 kuruma gönderilen yazıyla 'kedi parkı' içindeki ücretsiz mama dağıtım standının ve kedi evlerinin kaldırılması istendi. KALEDER tarafından mama standı kaldırılırken, kedi evlerine dokunulmadı. Kedi evlerinin kaldırılmasına izin vermeyeceğini ve yeni proje için kolları sıvadığını kaydeden KALEDER Başkanı Hasan Kilit, "Küçücük kedi evleri, dev surların görüntüsünü engelliyormuş. Bize söylenen ve kaldırmamız için sunulan gerekçe bu" dedi.



Başkan Kilit, ayrıca kararla ilgili yetkililerle görüşmeye çalıştığını ve yeni proje oluşturup, kedi evlerini korumaya çalışacağını söyledi.



