Kakava Şenliği ne zaman? 2019 Kakava-Hıdırellez Şenlikleri programı
Edirne bölgesinde her yıl yöre halkının yanı sıra on binlerce turistin katılımıyla gerçekleştirilen Kakava Şenlikleri için geri sayım başladı. Baharın gelmesiyle birlikte, Kakava Şenliği için artık sayılı günler kaldı. Peki, Kakava Şenliği ne zaman?
Edirne'de önemli bir turizm destinasyonu haline gelen Kakava-Hıdırellez Şenlikleri'nde 5 Mayıs'ta Kakava ateşi yanacak, gece Hıdırellez sahur sofrası kurulacak. İşte, 2019 Kakava-Hıdırellez Şenlikleri programı...
Edirne'de Kakava-Hıdırellez Şenlikleri kutlamalarına 5 Mayıs Pazar günü geleneksel at yarışlarıyla başlanacak. Roman gençleri, yaklaşık 2 kilometrelik parkurda yük atlarıyla hünerlerini sergileyecek. Şenlik, saat 17.30'da Sarayiçi adasında, protokol üyelerinin Kakava ateşini yakmasıyla devam edecek.
HIDIRELLEZ SOFRASI KURULACAK
Bu yıl kutlamaların ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle Sarayiçi'nde Hıdrellez sofrası kurulacak.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl Kakava'nın ramazan ayına denk geldiğini anımsattı.
Baharın ve ramazanın bereketinin Edirne'den tüm dünyayı sarmasını dileyen Gürkan, "Kakava ateşinin tüm dünyaya sevgi, barış ve kardeşlik getirmesini temenni ederek herkesi 5 Mayıs Pazar günü Kakava ateşini yakmaya ve ramazanın başlangıcı nedeniyle aynı alanda 6 Mayıs sabahı gerçekleştireceğimiz Hıdırellez sahuruna davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
NEHİR RİTÜELİ
Sahurun ardından sabahın ilk ışıklarıyla nehir ritüeli gerçekleşecek.
Efsaneye göre nehirden çıkacağı beklenen Baba Fingo söylencesiyle günden güne büyüyen Kakava şenlikleri, sabaha karşı Tunca Nehri kenarında devam edecek.
Şafak sökmeden Tunca Nehri kenarına gelen Romanlar ise ritüel gereği nehirde yüzlerini yıkayacak, bazı Romanlar nehre girecek, dilekler nehre bırakılacak.
Hıdırellez Şenlikleri kapsamında 6 Mayıs Pazartesi günü de Saraçlar Caddesi'nde halk oyunları gösterileri, yumurta tokuşturma, niyet çekme gibi etkinlikler olacak.
KAKAVA ŞENLİĞİ NEDİR?
Kakava şenliği en anlaşılır tanımıyla Hıdırellez kutlamalarının Roman kültüründeki yansıması olarak açıklanabilir. Baharın gelişinin kutlandığı Kakava Şenlikleri'nin kökeni Mısır ve Ön Asya'dan gelmektedir. Edirne ve Kırklareli ile Türkiye'nin bazı batı şehirlerde bugün bile Kakava sevinçle kutlanmaktadır. Ateş üstünden atlama, su kenarlarında piknik yapma, müzik, dans bugün gerçekleştirilen eğlencelerdir. Kırklarelinde bu festivaller Şeytan Deresi'nden geçilerek yapılır. Kakava Şenliği günümüzde Edirne Valisi ve Belediye Başkanı tarafından desteklenen uluslararası bir festival oldu.
Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştuğu anı simgeleyen Hıdırellez'in Romanlar arasındaki ismi Kakava. Neredeyse bir yıl boyunca Kakava kutlamalarına hazırlanan Romanlar için mayıs ayı daha da heyecanlı geçiyor. Kakava'nın yaklaştığı her gün katlanan heyecanla hazırlıklara son şekli veriliyor. Şenlik boyunca Romanlar tarafından Tunca Nehri suyuyla el ve yüz yıkayıp sıhhatli olunacağına inanılması, nehir kenarındaki ağaçlardan muratların kabul olması için yeşil dal koparılması ve Baba Fingo'nun şafak vakti Tunca'dan çıkacağının beklenmesi gibi ritüeller yerine getiriliyor.
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