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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Emin YEŞİL/ İSTANBUL (DHA)
02.06.2019 - 10:50, Son Güncelleme:

Kahvehaneye pompalı tüfekle baskın... Yaralılar var

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Kahvehaneye pompalı tüfekle baskın... Yaralılar var

İstanbul sultangazi'de kahvehaneye gelen bir kişi pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırgan daha sonra dışarı çıkarak rastgele ateş etmeye devam etti. Saldırıda 2 kişi yaralanırken, bazı araçlar ile iş yerine çok sayıda mermi isabet etti.

Olay, Sultangazi Yayla Mahallesi'nde dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yayla Bulvarı'nda bir kahvehaneye gelen Sercan Y., daha önceden husumetli olduğu Hasan A., ve Muharrem P.'ye pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırı sırasında Hasan A., bacağından yaralandı. Saldırgan Sercan Y., daha sonra dışarı çıkarak kahvehaneye rastgele ateş etmeye devam etti.

Kahvehaneye pompalı tüfekle baskın... Yaralılar var
Açılan ateş sonucu iş yerinin önünde park halindeki iki araca ve iş yerine çok sayıda mermi isabet etti. Saldırı sırasında Muharrem P., kırılan camların ayağına batması sonucu hafif şekilde yaralandı. Saldırı sonrası Sercan Y., geldiği otomobile binerek olay yerinden kaçtı.

Kahvehaneye pompalı tüfekle baskın... Yaralılar var
Çevredeki vatandaşlar da durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak özel bir hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de çevrede önlem alarak şerit çekti. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kahvehaneye pompalı tüfekle baskın... Yaralılar var

1 SAAT SONRA SAKLANDIĞI MEZARLIKTA YAKALANDI

Polis ekipleri saldırı sonrası vatandaşlardan ve görgü tanıklarından olay hakkında bilgi toplarken, saldırganın saklandığı yeri tespit etti. Sercan Y., olaydan 1 saat sonra Yeşil Yayla Mezarlığı'nda Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro amirliği ve devriye ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Kahvehaneye pompalı tüfekle baskın... Yaralılar var

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