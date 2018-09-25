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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İHA
25.09.2018 - 11:20, Son Güncelleme:

Kahvehanede fuhuş iddiası! Özel bölüm açarak...

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Mersin'de ruhsatsız işlettiği bir kahvehanede özel bölüm açarak, 3 Suriyeli kadına fuhuş yaptırdığı iddia edilen zanlı yakalandı. Fuhuş yaptırdığı iddia edilen A.G. adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilere, "Hakkımdaki iddialar yalan. Onlar misafirdir. Suçsuz yere kelepçe taktılar" dedi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Mersin gebelinde 'fuhuş, fuhuşa yer ve imkan sağlama' suçuna yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Mersin'in Akdeniz ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde ruhsatsız olarak faaliyet gösteren bir kahvehanede fuhuş yapıldığı ihbarını alan ekipler, çalışma başlattı. Söz konusu kahvehaneyi izlemeye alan ekipler, kahvehanede Suriyeli 3 kadının çalıştığını ve içerisine yapılan 'özel' bölümde kadınlara fuhuş yaptırıldığını, müşterilerin ise çay, kahve içme bahanesiyle bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, bir erkek şahıs ile bir Suriyeli kadını fuhuş yaparken yakaladı.

İş yerinde fuhuş yapan 1 kişi ile orada çalışan 3 Suriyeli kadın ve iş yeri sahibi A.G. Ahlak Büro Amirliğine getirildi. İş yeri sahibi olan A.G.'yi 'fuhuş, fuhuşa yer ve imkan sağlamak' suçundan gözaltına aldı. Suriye uyruklu kadınlar İl Göç İdaresine teslim edilirken, A.G. isimli şahıs ise adliyeye sevk edildi. Öte yandan A.G. adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilere, "Ben bir şey demiyorum. Allah'a havale ediyorum. Hakkımdaki iddialar yalan. Onlar çalışan değil, misafirdir. Suçsuz yere kelepçe taktılar. Davacıyım" dedi. 

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