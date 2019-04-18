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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR (DHA)
18.04.2019 - 09:46, Son Güncelleme:

Kahreden tesadüf... Baba ile oğlu 9 yıl arayla kahveye giren aracın altında kalarak öldü

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Kahreden tesadüf... Baba ile oğlu 9 yıl arayla kahveye giren aracın altında kalarak öldü

İzmir'in Bayraklı ilçesinde freni boşalan kum yüklü hafriyat kamyonun kontrolden çıkarak kahveye girmesi sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Ölenlerden Hasan Küçükdemir'in babası Veli Küçükdemir'in, 9 yıl önce otomobilin aynı kahveye girip çarpmasıyla hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Onur Mahallesi'nde dün saat 18.30 sıralarında iddiaya göre, 7399/17 Sokak'ta ilerleyen Özcan Ç.'nin (55) yönetimindeki 06 EB 499 plakalı kum yüklü kamyonun freni boşaldı. Kontrolden çıkan kamyon 7371 Sokak'taki kahvehaneye girdi.

Kazada inşaatta bekçilik yaparak geçimini sağlayan 2 çocuk babası Haki Küçükdemir (51) ile kömür ocağından emekli olduğu öğrenilen 5 çocuk babası Hasan Küçükdemir (59) hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürerken, kamyonun binanın ana kolonuna çarpması nedeniyle yıkılma tehlikesine karşın bina boşaltıldı. Kahvehaneye giren kamyon, vinç yardımıyla çıkartıldı. Kazada yaralanan kamyon şoförü Özcan Ç. ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

9 YIL SONRA BABASI İLE AYNI KADERİ YAŞADI

Öte yandan, kazayla ilgili bir detay ortaya çıktı. 2010 yılında da İ.Y. (40) idaresindeki bir otomobilin frenlerinin boşalması sonucu kahvehaneye girdiği ve kazada yaralanan Veli Küçükdemir'in (78) kaldırıldığı hastanede öldüğü öğrenildi.

Veli Küçükdemir'in öldüğü bu ilk kazada, Hasan Küçükdemir'in de kahvehanede olduğu ve o zaman yaralanmadan kurtulduğu belirtildi. 9 yıl önce aynı şekilde meydana gelen kazada ölen Veli Küçükdemir'in dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada ölen Hasan Küçükdemir'in babası ve Haki Küçükdemir'in ise amcasının oğlu olduğu ortaya çıktı.

'KAMYON GELİYOR KAÇIN'

Kahvehane sahibi Ali Küçükdemir (37), kaza anını DHA muhabirine anlattı. Küçükdemir, "Ben evden kahvehanenin önüne indim, 'sigara içeyim' dedim ve o sırada sokağa baktığımda, hafriyat kamyonu yerinden kalktı ama kalkmasıyla fren sesi bir oldu. Geriye döndüm 'kamyon geliyor kaçın' dedim. Benim bağırışımla kahvehanede bulunan 20-25 kişi sağa sola kaçtı, kamyonun gelmesi zaten 10 saniye sürdü. 10 saniye içerisinde kamyon içeriye daldı, arkadaşlar müdahale etmeye kalktılar, zaten 2 kişi o sırada kamyonun altındaydı. Kamyonun altında kalanlar yakınlarımdı. Amcamın oğlu Hasan ile Haki Küçükdemir altında kaldı. Daha önce de bir kaza meydana geldi, Veli Küçükdemir amcam olur, zaten Hasan Küçükdemir de Veli Küçükdemir'in oğludur. İkisi de aynı kaderi paylaştılar" dedi.

Kahreden tesadüf... Baba ile oğlu 9 yıl arayla kahveye giren aracın altında kalarak öldü

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