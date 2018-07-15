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    Kahreden olay sonrası gözaltına alınıp bırakıldı!

    Mehmet İNAN- Hasan BOZBEY (Bursa), (DHA)
    15.07.2018 - 14:50 | Son Güncelleme:

    BURSA'nın merkez Yıldırım ilçesinde serinlemek için İznik Gölü'ne giren 2 çocuğun boğulduğu, 6 çocuğun ise boğulma tehlikesi geçirdiği olayın ardından gözaltına alınan atölye sahibi Muzaffer Aruk, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Aruk'un ifadesinde, pikniğe getirdiği çocukların atölyesinde işçi değil, komşularının çocukları olduğunu söylediği belirtildi. Hayatını kaybeden çocuklardan Fatma Sayhan (12) ise dün gece toprağa verildi.

    ​Merkez Yıldırım ilçesinde bir tekstil atölyesinin sahibi Muzaffer Aruk, 15 kişilik grubu dün sabah İznik Gölü'nün Orhangazi sahilindeki Çamlık bölgesinde yeni yapılan pompa istasyonu yakınlarına pikniğe götürdü. Piknik sırasında 1'i erkek, 8 çocuk, serinlemek için göle girdi. Bir süre sonra, çocukların tamamı suda çırpınmaya başladı. Çocukların çığlıklarını duyan çevredekiler, suya atlayarak boğulmak üzere olan 1'i erkek, 6 çocuğu çıkardı. Ancak Fatma Sayhan ile Vildan Salçın (12) gölde kayboldu.

    Kurtarılan Neslihan Sezek (14), Eylem Sezek (15), Kübra Sezek (17), Muharrem Sayhan (13), Güllü Sayhan (17) ve Marziye Sayhan (17), çağırılan ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kayıp çocukların bulunması için olay yerine Bursa AFAD ve Bursa Deniz Polisi ekipleri sevk edildi. Pompa istasyonu çevresinde suya giren dalgıç polisler, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla Fatma Seyhan ve Vildan Salçın'ın cansız bedenlerine ulaştı. Çocukların cesetleri önce Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

    Boğulma tehlikesi geçiren çocuklar, hastanedeki müdahalelerinin ardından ailelerine teslim edildi.

    GECE DEFNEDİLDİ

    Otopsi işlemlerinin ardından dün gece ailesi tarafından teslim alınan Fatma Sayhan’ın cenazesi, geç saatlerde merkez Kestel ilçesi kırsal Turanköy Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

    Vildan Salçın'ın cenazesi ise bugün merkez Yıldırım ilçesi kırsal Vakıfköy Mahallesi mezarlığında defnedileceği belirtildi.

    ATÖLYE SAHİBİ SERBEST

    Olayla ilgili gözaltına alınan tekstil atölyesinin sahibi Muzaffer Aruk ise jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Muzaffer Aruk'un, jandarmadaki ifadesinde, çocukların atölyede çalışmadığını, mahalledeki komşularının çocukları olduklarını ve pikniğe götürdüğünü söylediği ifade edildi.

     

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