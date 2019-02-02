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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Aziz GÜVENER/HENDEK(Sakarya),(DHA)
02.02.2019 - 14:46, Son Güncelleme:

Kahreden kaza 5 yaşındaki ikiz kardeşleri ayırdı

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Kahreden kaza 5 yaşındaki ikiz kardeşleri ayırdı

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde anne ve ikiz çocuklarının bulunduğu otomobil elektrik direğine çarptı. Kazada 5 yaşındaki ikizlerden Çınar Akbulut yaşamını yitirirken, yanındaki kardeşi ve annesi ise yaralandı.

Kaza, Beylice Mahallesi mevkiinde dün akşam 19.00 sıralarında meydana geldi. Ayça Aydın Akbulut, anaokulu öğrencisi ikiz çocukları Çınar ve Çağan'la birlikte Kocaeli'den yola çıkarak Zonguldak'taki bir yakınlarını ziyarete gitti.

Kahreden kaza 5 yaşındaki ikiz kardeşleri ayırdı

Ziyaret sonrası Kocaeli'ye dönüş yaptıkları sırada Ayça Akbulut'un kullandığı 41 AC 370 plakalı otomobil, Sakarya geçişinde kontrolden çıktı. Yolda savrulan otomobil, orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle direk devrilirken, otomobil paramparça oldu. Arka camdan araca giren direğin çarpması sonucu ikizlerden Çınar, ikizi Çağan ve sürücü anneleri Ayça Akbulut yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulaslarla Hendek Devlet Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Müdahaleye alınan yaralılardan Çınar Akbulut tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hafif yaralı olan anne ve Çağan Akbulut ise tedavileri sonrası taburcu edildi.

Anne Ayça Akbulut ve yakınları bugün vefat eden oğlunun cenazesini alarak memleketine döndü.

Çınar Akbulut, evlerinin bulunduğu Malta Mahallesi'nde öğle vaktinde kılınan cenaze namazının ardından annesi ve akrabalarının gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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