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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.10.2019 - 18:41, Son Güncelleme:

Kahreden haber! Genç kız suya düştü, arkasından arkadaşı atladı ama...

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Kahreden haber! Genç kız suya düştü, arkasından arkadaşı atladı ama...

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde bir genç kız boğuldu. Onu kurtarmak isteyen arkadaşı ise çevredeki vatandaşlar tarafından ip atılarak sudan çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Çatalan Köprüsü'ne gelen Sultan Nur M. (21), arkadaşı Sefa İ. (21) ile gölü seyrederken düştü. Bunun üzerine Sefa İ. hiç düşünmeden arkadaşını kurtarmak için köprüden göle atladı. Sefa İ. bir süre gölde arkadaşını aradı ancak bulamadı. Sefa İ. de boğulma tehlikesi atlatınca çevredeki vatandaşlar göle ip attı. İpten tutunan Sefa İ. güçlükle karaya çıkıp ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen sualtı polisi ise genç kızı bulmak için çalışma başlattı. Kısa sürede bulunan ve sudan çıkartılan genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kızın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Kahreden haber Genç kız suya düştü, arkasından arkadaşı atladı ama...

Polis ise genç kızın nasıl öldüğü yönünde araştırma başlattı. Yapılan araştırmada genç kız intihar mı etti yoksa düştü mü bu ortaya çıkacak. Bu arada genç kızı çıkarma çalışmalarını köprü üzerinden vatandaşlar film izler gibi izledi.

 

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