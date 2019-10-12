Kahramanmaraş, şehidini uğurladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKahramanmaraş, şehidini uğurladı
GeriGündem Kahramanmaraş, şehidini uğurladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ömer KOÇ/GÖKSUN(Kahramanmaraş), (DHA)
Haber Giriş: 12.10.2019 - 14:44, Son Güncelleme:

Kahramanmaraş, şehidini uğurladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kahramanmaraş, şehidini uğurladı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'de Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek (44), memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde toprağa verildi. Törende çocuklarıyla beraber eşinin tabutuna sarılan Gülseren Bebek, "Bu bizim düğünümüz. Aşkım düğünün çok kalabalık. Al bayrağı sana damatlık ettim aşkım. Bu senin damatlığın aşkım" dedi.

Tunceli'de görev yaparken katıldığı Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen Hacı Bebek'in cenazesi ilk olarak Yeni Mahalle'deki baba ocağına götürüldü. Dua edilip helallik alınmasının ardından şehidin naaşı Göksun Ulu Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen törene şehidin ailesi; Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Kahramanmaraş, şehidini uğurladı

ŞEHİDİN EŞİ: BİZE BU GURURU YAŞATTIĞIN İÇİN ALLAH SENDEN RAZI OLSUN 

Törende metanetini koruyan şehidin eşi Gülseren Bebek, oğlu Samet ve kızı Ezgi Yağmur ile birlikte tabuta sarılıp, dua etti. Eşinin fotoğrafını eline alan Gülseren Bebek, "Biz ağlamıyoruz aşkım. Seninle düğünüm var bugün aşkım. Ben düğün yapıyorum sana aşkım.

Sen benim onurumdun, aşkımdın. Bize bu gururu yaşattığın için Allah senden razı olsun aşkım. Aşkım seninle onur duyuyorum, seninle gurur duyuyorum. Emanetlerin emanetimdir. Bu bizim düğünümüz kızım babanın düğünü. İkinci baharını yaşıyoruz kızım. Hoca gelmiş nikah kıyıyor. Allah'ım ne güzel günler yaşattın Allah'ım. Allah'ım ne büyüksün sen" diye konuştu.

'AL BAYRAĞI DAMATLIK SANA YAPTIM AŞKIM'

Daha sonra oğlu Samet ve kızı Ezgi Yağmur'a sarılan Gülseren Bebek, "Oğlum gururum. Benim askerim, benim koçum. Bu bayrak yarışı oğlum bu bayrağı sen alacaksın bu bizim bayrağımız. Düğün gününde ağlanmaz kızım.

Bu bizim düğünümüz, bu bizim şerefimiz, madalyamız. Bize en büyük madalyayı bıraktın aşkım. Aşkım düğünün çok kalabalık aşkım. Damatlıklar giydirdim, al bayrağı sana damatlık ettim aşkım. Bu senin damatlığın aşkım" dedi.

ŞEHİDİN KIZI: BÜTÜN TÜRKİYE SENİNLE GURUR DUYUYOR

Törende şehidin oğlu Samet ile kızı Ezgi Yağmur Bebek de anneleri gibi metanetlerini korudu. Beresini taktığı babasının fotoğrafını öpüp, tabutundaki al bayrağı seven Ezgi, "Ben ağlamayacağım. Sen ölmedin kalbimde yaşıyorsun. Tüm Türkiye'nin kalbinde yaşıyorsun. Herkese nasip olmazı şehit olmak. Biliyorum gökyüzünden bize bakıyorsun. Gözün hiç arkada kalmasın baba. Bütün Türkiye seninle gurur duyuyor" dedi.

Samet Bebek ise kardeşi ve annesine sarılıp onları teskin etmeye çalıştı.

ŞEHİDİN ANNESİ: VATANA SALDIM, VATAN İÇİN CAN VERDİN

Şehidin annesi Rabia Bebek de oğlunun tabutunun başında dua ederek, "Kuzum, kurbanım toprağına Ben seninle gurur duyuyorum kuzum vatana saldım, vatan için can verdin. Seni Cenab-ı Allah şefaatinden mahrum eylemesin yavrum. Melekler yoldaşın olsun kuzum" dedi.

Daha sonra imam cenaze namazını kıldırdı. Helallik alındıktan sonra şehidin naaşı Merkez Kerpetenli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Teröristlere kıskaç: Kuzeye süpürme harekâtı
Stoltenberg Hürriyet’e konuştu: Türk yetkililer güvence verdi
İstanbul’da zafer pozu
Sivil toplum tek yürek: Mehmetçiğin yanındayız