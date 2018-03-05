Kahramanın atkısı tamam

Hürriyet’in manşetine taşıdığı haberde anne Pamukçu, komşularıyla askerler için atkı ördüklerini belirterek şunları söylemişti: “Severek gitti oğlum. Ne mutlu vatanını savundu. Askerimiz üşümesin diye örgü ördük dün bütün gün. Bütün bina ördük, gönderecektik daha yarım duruyor evde. Yarım kaldı atkısı...”

İşte şehidin annesi yarım kalan o atkıyı tamamladı. Komşularına da iplik alan anne Şeliz, oğlunun silah arkadaşlarına yeni atkılar ördü. Şimdi o el emekleri, Mehmetçik’lere gönderilecek, onlara hem manevi güç verecek hem de soğuktan koruyacak. Şeliz Pamukçu, şunları söyledi: “Bizim için cephedeki tüm askerler Sergen. Onun için komşularımla bu atkı ve boyunlukları askerlerimize göndereceğiz. Diğer tamamlananlarla birlikte komutanlarına teslim edeceğiz. Allah’ım hepsini korusun.”