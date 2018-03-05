Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Kahramanın atkısı tamam

    Kahramanın atkısı tamam

    BANU ŞEN
    05.03.2018 - 23:49 | Son Güncelleme:

    ZEYTİN Dalı harekâtının 21’inci gününde şehit olan Er Sergen Pamukçu’nun (23) annesi Şeliz Pamukçu’nun cenaze törenindeki sözleri hafızalara kazınmıştı.

    Hürriyet’in manşetine taşıdığı haberde anne Pamukçu, komşularıyla askerler için atkı ördüklerini belirterek şunları söylemişti: “Severek gitti oğlum. Ne mutlu vatanını savundu. Askerimiz üşümesin diye örgü ördük dün bütün gün. Bütün bina ördük, gönderecektik daha yarım duruyor evde. Yarım kaldı atkısı...”
    İşte şehidin annesi yarım kalan o atkıyı tamamladı. Komşularına da iplik alan anne Şeliz, oğlunun silah arkadaşlarına yeni atkılar ördü. Şimdi o el emekleri, Mehmetçik’lere gönderilecek, onlara hem manevi güç verecek hem de soğuktan koruyacak. Şeliz Pamukçu, şunları söyledi: “Bizim için cephedeki tüm askerler Sergen. Onun için komşularımla bu atkı ve boyunlukları askerlerimize göndereceğiz. Diğer tamamlananlarla birlikte komutanlarına teslim edeceğiz. Allah’ım hepsini korusun.”

    Kahramanın atkısı tamam

    Etiketler: Sergen Pamukçu , gazetehaberleri , şehit , son dakika
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri