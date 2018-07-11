Kahraman pilot çocukları kurtarmak için nehre indi!

Eğil ilçesinde çoğu çocuk 12 kişi, Dicle Nehri’nde yüzmeye gitti. Ancak baraj kapaklarının açılması nedeniyle suyun debisinin yükselmesi sonucu 12 kişi, nehrin ortasında bulunan adacıkta mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların kurtarma çalışmaları sonuç verilmeyince, jandarmaya haber verildi.



Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, nehirde mahsur kalanları kurtarmak için operasyon başlattı. Diyarbakır’dan havalanan askeri helikopter, Eğil ilçesine hareket ederek bölgeye geldi. Helikopter pilotu, 12 kişinin nehrin içinde kaldığını görünce, helikopteri nehre indirdi ve mahsur kalanlar kurtarıldı.









'JANDARMA VARSA GÜVEN VAR'

Yapılan başarılı operasyonu, Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından, 'Jandarma varsa güven var' başlığıyla duyurdu. İşte o mesaj:

Jandarma varsa güven var.



Bugün, #Diyarbakır Eğil'de, Dicle Nehri'nin debisinin yükselmesi sebebiyle mahsur kalan çoğu çocuk 12 vatandaşımız İl #Jandarma K.lığı ve Jandarma Hava Grup K.lığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu kısa sürede sağ olarak kurtarıldı. pic.twitter.com/gpaf7oWXn4 — T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) 10 Temmuz 2018

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