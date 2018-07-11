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    Kahraman pilot çocukları kurtarmak için nehre indi!

    DİYARBAKIR, (DHA)
    11.07.2018 - 09:38 | Son Güncelleme:

    Diyarbakır’ın Eğil ilçesindeki Dicle Nehri’ne giren çoğu çocuk 12 kişi, nehrin debisinin yükselmesiyle adacıkta mahsur kalınca, ihbar üzerine bölgeye giden askeri helikopterle kurtarıldılar. Helikopter pilotunun çocukların nehrin içinde kaldığını görünce, helikopteri nehre indirmesi dikkat çekti.

    Eğil ilçesinde çoğu çocuk 12 kişi, Dicle Nehri’nde yüzmeye gitti. Ancak baraj kapaklarının açılması nedeniyle suyun debisinin yükselmesi sonucu 12 kişi, nehrin ortasında bulunan adacıkta mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların kurtarma çalışmaları sonuç verilmeyince, jandarmaya haber verildi.

    Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, nehirde mahsur kalanları kurtarmak için operasyon başlattı. Diyarbakır’dan havalanan askeri helikopter, Eğil ilçesine hareket ederek bölgeye geldi. Helikopter pilotu, 12 kişinin nehrin içinde kaldığını görünce, helikopteri nehre indirdi ve mahsur kalanlar kurtarıldı.

    Kahraman pilot çocukları kurtarmak için nehre indi

    'JANDARMA VARSA GÜVEN VAR'

    Yapılan başarılı operasyonu, Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından, 'Jandarma varsa güven var' başlığıyla duyurdu. İşte o mesaj:


     

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    Etiketler: Jandarma , nehir , kurtarma operasyonu
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