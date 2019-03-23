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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
23.03.2019 - 12:17, Son Güncelleme:

Kahraman baba 6 yaşındaki çocuğunu kurtardı ama...

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Kahraman baba 6 yaşındaki çocuğunu kurtardı ama...

Adana'da elektrikli bisikletten fırlayarak kanala düşen oğlunu kurtarmak için kanala atlayan baba, akıntıya kapılarak kayboldu.

Olay, merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi Sümbül Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oğlu Musa Tabar (6) ile birlikte lahana toplamak için elektrikli bisikletle sulama kanalı kenarındaki tarlaya giden Ahmet Tabar'ın çamurlu yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu oğlu sulama kanalına düştü.

Oğlunu kurtarmak için sulama kanalına atlayan Ahmet Tabar, oğlunu sudan çıkarttı ancak kendisi akıntıya kapılarak suda sürüklenmeye başladı.

Çevredeki vatandaşlar olayı polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve Cankur ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri babasının sudan çıkarttığı çocuğu ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırdı.

Oğlunu kurtaran ancak kendisi akıntıya kapılarak gözden kaybolan Ahmet Tabar’ı arama çalışmaları devam ediyor. 

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