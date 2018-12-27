Kahkaha sesi sayesinde çözülmüştü! Cezası belli oldu...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKahkaha sesi sayesinde çözülmüştü! Cezası belli oldu...
GeriGündem Kahkaha sesi sayesinde çözülmüştü! Cezası belli oldu...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Tolga YANIK/DHA
27.12.2018 - 10:28, Son Güncelleme:

Kahkaha sesi sayesinde çözülmüştü! Cezası belli oldu...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kahkaha sesi sayesinde çözülmüştü! Cezası belli oldu...

KONYA'da geçen yıl otomobiliyle hareket halindeyken pompalı tüfekle öldürülen Yunus Şener'in (39), bir arka sokaktan gelen kahkaha sesleri üzerine gözaltına alınan kadınların ifadesi doğrultusunda yakalanan katil zanlısı Yaşar Urdemir (30), 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cinayeti azmettirdiği iddia edilen davanın tutuksuz sanığı Büşra Y. ise beraat etti.

Olay, geçen yıl 4 Temmuz tarihinde Aziziye Mahallesi Aziziye Caddesi'nde meydana geldi. Yunus Şener, 42 SR 969 plakalı otomobiliyle giderken silahlı saldırıya uğradı. Göğsünden vurulan Şener'in direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, bir iş yerine çarpıp, durdu. Ambulansla Konya Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şener, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAHKAHA SESİNDEN YAKALANDILAR

Bölgede araştırma yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın meydana geldiği caddenin bir arka sokağından kadın kahkaha sesinin geldiğini duydu. Sokağa giden polis, daha önceden poliste 'fuhuş yapmak' suçundan kaydı bulunan Büşra Ç. ve Büşra Y.'nin olduğunu gördü. Polis, 2 kadını davranışlarından şüphelenip, gözaltına aldı. Sorguya alınan Büşra Y., cinayeti sevgilisi Yaşar Urdemir'in işlediğini iddia etti.  Büşra Y., ifadesinde daha önceden tanıdığı Yunus Şener'in, kendisinden sürekli para istediğini öne sürerek, şunları söyledi:

"Yunus daha önce de sürekli para istiyordu. Kendisine günlük 50 lira vermem gerektiğini, aksi halde beni çalıştırtmayacağını söylüyordu. Olay akşamı arkadaşım Büşra Ç. ile beni, Ahlak Büro Amirliği ekibindeki polisler gözaltına almıştı. İfademizin ardından hakkımızda yasal işlem başlatılıp serbest bırakıldık. Emniyet Müdürlüğü'nden çıktıktan sonra Yaşar bizi çalıştığımız caddeye bırakıp, gitti. Yunus, yanıma gelerek yine para istedi, tehdit etti. Ben de Yaşar'ı telefonla aradım. 'Gel beni bu adamdan kurtar artık. Canıma tak etti. Sen nasıl sevgilisin' dedim. Yaşar hemen geldi, Yunus'a ateş etti."

OBJEKTİFLERE GÜLDÜ

Polis, Yaşar Urdemir ile olay anında yanında bulunan arkadaşları Fevzi K. ve Nihat H.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2'si kadın, 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Cinayeti azmettirmek ile suçlanan Büşra Y., kameralara gülümseyerek poz verdi. Büşra Ç. adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Yaşar Urdemir, 'Kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı. Büşra C., Fevzi K. ve Nihat H. ise savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi.

Kahkaha sesi sayesinde çözülmüştü Cezası belli oldu...

İKİLİ OYNUYORDU

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu Yaşar Urdemir ile tutuksuz sanık Büşra Y. katıldı. Tanık olarak dinlenen Büşra Ç., Büşra Y.'nin ikili oynadığını ileri sürerek, "Öldürülen Yunus ile sanık Yaşar'ın arası Büşra yüzünden kötüydü. Olay günü bir tartışmadan dolayı Büşra Y., Yaşar'ı, 'Yunus beni öldürecek, çabuk gel' diye telefonla aradı. Yaşar gelince Yunus'la tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Yaşar arabasına bindi. Yunus da arabasıyla arkasından gitti. Yaşar arabasındaki silahı çıkarıp Yunus'un aracına doğru ateş etti. O sırada Yunus'un otomobili kontrolden çıkıp işyerine çarptı. Büşra sürekli ikili oynuyor, Yunus'u Yaşar'a, Yaşar'ı da Yunus'a şikayet ediyordu" dedi.

25 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme, avukatlarının savunmalarının ardından Yaşar Urdemir'e 'kasten adam öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezası verdi. Tutuksuz sanık Büşra Y. ise beraat ettirildi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (27.12.2018)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Oğlumun cep telefonuna mesaj geldi. Okudum ama...'

"Aylık kazancım 450 bin TL'den fazla"

Yıldızlardan boykot kararı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden "asılsız haber" açıklaması