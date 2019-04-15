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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.04.2019 - 10:39, Son Güncelleme:

Kağıthane'de sokak ortasında cinayet... Damadını öldüren kayınpeder aranıyor

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Kağıthane'de sokak ortasında cinayet... Damadını öldüren kayınpeder aranıyor

İstanbul Kağıthane'de Mesut Topbaş, boşanma aşamasında olduğu eşiyle konuşmak için geldiği kayınpederinin evinin önünde vurularak öldürüldü. Aralarında çıkan tartışma sonucu kayınpederi tarafından vurulduğu öğrenilen Mesut Topbaş'ın cenazesi hastane morgunu kaldırılırken, kayınpederi Cemil M. ise polis tarafından aranıyor.

Olay, sabah saatlerinde yaşandı. İddiaya göre Mesut Topbaş, boşanma aşamasındaki eşiyle konuşmak için kayınpederi Cemil M.'nin evinin önüne geldi. 36 yaşındaki Mesut Topbaş, kendisini eve almayan Cemil M. ile dışarıda tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Cemil M., sokak ortasında damadı Mesut Topbaş'a ateş etti. Topbaş, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, olayı gerçekleştiren Cemil M. kayıplara karıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde kanlar içerisinde yatan Mesut Topbaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri olayın yaşandığı yere güvenlik şeridi çekerek çevrede delil incelemesi yaptı.

İncelemelerin ardından cenaze aracına konulan Topbaş’ın naaşı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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