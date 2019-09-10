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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
10.09.2019 - 17:17, Son Güncelleme:

Kafasına kalasla vurulan kadın: Pusu kurdular…

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Ordu’da 10 gün önce yaşanan olayda Nevşin Yücel’in kafasına kalasla sert bir şekilde vuruldu. Yaralanan ve kafasında 22 dikiş bulunan kadın, can güvenliğinin olmadığını iddia ederek, olayın sonuna kadar takipçisi olacağını söyledi.

Ordu'nun Gülyalı ilçesi Mustafalı Çakırlı Mahallesi'nde geçen hafta arazi anlaşmazlığı tartışması sırasında yakınları tarafından kafasına kazıkla vurulan Nevşin Yücel, saldırganların kendisine pusu kurduğunu, şuan can güvenliğini olmadığını söyledi.

10 gün önce yaşanan olayda Nevşin Yücel (55), evinin önüne gelen ve aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan amcası Hayrettin Ç. (67) ile bir süre tartıştı. Tartışmanın büyümesi sonucu her iki tarafın çocukları ve yakınlarının da dahil olduğu kavga arbedeye dönüştü. Kavga sırasında Hayrettin Ç., yerden aldığı kalasla yeğeni Nevşin Yücel'in başına vurdu. 4 kişinin de darp sonucu yaralandığı kavgada, kadının başına hastanede 22 dikiş atıldı. 

“NE YAPIYORSUNUZ? DEMEYE KALMADAN, ÖLDÜRECEKLERİNİ DÜŞÜNDÜM”

Olayda kafasından yaralanan ve başına 22 dikiş atılan Nevşin Yücel, “Kendi kapımda saldırıya uğradım. Beni tasarlayarak, kasten öldürme planı yaparak, hep sağa ve sola gizlenmişler, kısa sürede etrafımı sardılar. ‘Ne yapıyorsunuz’ demeye kalmadan babam öldükten sonra sürekli bizimle uğraşan Hayrettin Ç. kalası alır almaz kafama öldüresiye vurdu. Kasten öldürmek istedi. o sırada ‘beni bugün kesin öldürecekler’ dedim” şeklinde konuştu.

“PUSU KURDULAR”

“Video görüntüsünü de delil olarak Ordu Cumhuriyet Başsavcılığına sundum” diyen Yücel, “20-25 kişinin beni burada kendi evimin önünde haneme tecavüz ederek, pusu kurarak ve tasarlayarak öldürmek istediler. Kafamda 22 dikiş var. Ordu’da iki hastanede tedavi gördüm. Çocuklarıma saldırırlar diye imza atıp kendi isteğimle Ordu Devlet Hastanesinden çıkmak zorunda kaldım” ifadelerini kullandı.

Kafasına kalasla vurulan kadın: Pusu kurdular…

“BENİM VE ÇOCUKLARIMIN CAN GÜVENLİĞİ YOK”

Saldırıya uğrayan Nevşin Şen, 7 kişi hakkında uzaklaştırma kararı verildiğini ancak halen kendisinin ve ailesinin can güvenliği olmadığını iddia ederek, “Benim, çocuklarımın ve ailemin bu şahıslar yüzünden can güvenliğimiz yok. Ben bir kadın olarak sonuna kadar babamın malını ve mülkü ile kendi malımızı sonuna kadar savunacağım. Ordu Aile Mahkemesi 7 kişi hakkında uzaklaştırma kararı verdi ama bu şahıslar beni sürekli bu da çözüm değil. Ben adalet istiyorum, sonuna kadar da adaletin peşini bırakmayacağım” dedi.

“BU İŞİN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIM”

Başına vurulan kalasın çok ağır olduğunu ve silah sayılabileceğini, bu olayın da sonuna kadar takibinde olacağına dikkat çeken Yücel, şu ifadelere yer verdi:

“Şu an elimde olan kalası ne ben ne de başkası yerinden kaldırabilir. Silahtan sayılan bu ağaçla beni öldürmek istediler. Benim burada yine can güvenliğim yok. Her an ölümle burun buruna yaşıyorum. İnşallah hakimler ve savcılarımız sesimi duyar, ben bu işin sonuna kadar takipçisi olacağım, sonuna kadar da hakkımı arayacağım. Ölüm hak, miras helal.”

7 KİŞİ HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLDİ

Öte yandan, olayın mahkemeye intikal etmesi üzerine Ordu Aile Mahkemesi verdiği ara kararında Yücel'e şiddet uyguladığı iddia edilen Hayrettin Ç., C.Ş, A.Ş, Z.Ç., Ö.Ç., U.Ç. ve H.Ş. hakkında uzaklaştırma kararı verdi. Buna göre bu kişilerin şiddet mağduru Nevşin Yücel'in ev ve iş yerine yaklaşması yasaklandı.

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