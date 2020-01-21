DHA
Haber Giriş: 21.01.2020 - 12:28,
Kafası bidona sıkışan köpeği jandarma kurtardı
KAYSERİ'nin Akkışla ilçesinde, kafası plastik bidona sıkışan yavru köpeği jandarma ekipleri kurtardı.
İlçede önleyici kolluk devriye faaliyeti yürüten jandarma, dün Ganişeyh Mahallesi'nde yol kenarında kafası plastik bidona sıkışan köpeği gördü. Jandarma ekipleri, kafasını bidona sokan ve geri çıkaramayan köpeğe müdahale etti. Plastik bidon kesilerek, köpeğin başından çıkarıldı.
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