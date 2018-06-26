Kafa kafaya sonuçlar... Kim nereye itiraz etti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, başta Aydın, Elazığ, Hatay, Niğde, Trabzon ve Düzce olmak üzere bazı seçim bölgelerinde sandık sonuçlarına itiraz ettiklerini bildirdi.

Yıldız, parti genel merkezinde yaptığı basın açıklamasında, Türk milletinin iradesinin seçim sandığında tecelli ettiğini, bu iradeye tüm kişi ve kurumların saygı duymasının demokratik hukuk devletinin gereği olduğunu söyledi.

Bazı illerde sandık sonuçlarına itiraz ettiklerini bildiren Yıldız, şöyle devam etti:



"Başta Aydın, Elazığ, Hatay, Niğde, Trabzon ve Düzce illerimizde partimiz tarafından görevlendirilmiş hukukçu arkadaşlarımız bugün itibarıyla bazı sandık sonuçlarına itirazlarını yapmış olup, oyların yeniden sayılmasını talep etmişlerdir. Aydın ilimizde milletvekilliğimiz 240 oy farkla yurt dışından gelen oylar neticesi AKP'ye geçmiştir. Bu ilimizde yapılan oy sayımları ve yurt dışı oyların dağılımı bize göre hukuka uygun olarak yapılmamıştır.

Elazığ'da MHP milletvekilliğinin 370 oy farkla AK Parti'ye geçtiğini söyleyen Yıldız, parti görevlilerinin yaptığı itiraz sonucu Ağın ilçesinde sandıkların yeniden sayıldığını, sayımın daha neticelenmediğini belirtti.

Yıldız, Hatay'da MHP'nin 2'nci milletvekilliğinin 337 oy farkıyla AK Parti'ye geçtiğini, Antakya 1 Nolu İlçe Seçim Kurulunun 90 sandığın tekrar sayılmasına karar verdiğini ancak bu itirazlarının da henüz neticelenmediğini söyledi.

Niğde'de Millet İttifakı'nın oyu ile MHP milletvekilliğinin CHP'ye geçtiğini, yetkili hukukçuların gerekçeleri ile sonuçlara itiraz ettiğini dile getiren Yıldız, Düzce'de ise MHP'nin 3 milletvekilliğinden birini kazandığını, AK Parti'nin itirazı üzerine oy sayımının yeniden yapıldığını anlattı.

Düzce'nin Akçakoca ve Kaynaşlı İlçe Seçim Kurullarının AK Parti'nin yaptığı yeniden sayım talebini reddettiğini söyleyen Yıldız, "İl ve ilçe seçim kurullarının itirazlarımızı ve itiraz gerekçelerimizi hak ve hukuka uygun şekilde, yasaların emrettiği istikamette sonuçlandıracağını bekliyor, hakimlerimizin vicdanları ile karar vereceklerine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

AK PARTİ'DEN İTİRAZ

AK Parti, Muğla'daki 13 ilçedeki geçersiz oyların yeniden sayılması için başvuruda bulundu.



AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, gazetecilere yaptığı açıklamada, resmi olmayan sonuçlara göre açıklanan ve geçersiz olarak kayıtlara giren oyların Muğla'da bir önceki seçimlere oranla çok fazla olduğunu söyledi.

Oyların yeniden sayılması için itirazda bulunduklarını belirten Mete, "Muğla'da 14 bin 468 oy geçersiz sayıldı. Bin önceki seçimde bu sayı 8 bin

civarındaydı. Bizler AK Parti olarak 13 ilçemizde İlçe Seçim Kurullarına geçersiz oyların yeniden değerlendirilmesi talebinde bulunduk." dedi.

Mete, aynı başvurunun MHP tarafından da yapıldığını duyduklarına dikkati çekti. Oyların yeniden sayılmasını istemediklerini dile getiren Mete, taleplerinin sadece geçersiz oylar için olduğunu ifade etti.

İtirazda bulunmalarının önemli sebepleri bulunduğunu vurgulayan Mete, şöyle konuştu:

"Muğla'da, 'Millet İttifakı', 'Cumhur İttifakı'ndan 600 oy fazla aldı. Her iki ittifak arasında 10 bin gibi bir fark olsaydı zaten biz böyle bir

talepte bulunmazdık. Düzce'de alınan kararın emsal teşkil ederek ilimizde de alınmasını istiyoruz. Çünkü bizim burada oy farkı fazla değil. Biz oyların yeniden sayılması ile belki de üçüncü milletvekilimizi de çıkaracağız."

MUŞ

AK Parti Muş İl Başkanlığı, pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine itiraz etti.

Kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti’den Mehmet Emin Şimşek ile HDP’den Gülistan Kılıç Koçyiğit, Mensur Işık ve Şevin Coşkun milletvekili seçildi.ÿİkinci milletvekilliğini küçük bir oy farkıyla HDP’ye kaptıran AK Parti, resmi olmayan sonuçlara göre açıklanan ve geçersiz olarak kayıtlara giren yaklaşık 6 bin 288 oy ile maddi hata olduğu gerekçesiyle bazı sandık tutanakları için itirazda bulundu.

BARTIN

BARTIN’da, Ak Parti geçersiz sayılan 4 bin 152 oy için itirazda bulundu. Ak Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç itirazlarının kabul edildiğini, yarın geçersiz oyların yeniden sayılacağını belirtti.

Bartın’da kesin olmayan sonuçlara göre, Ak Parti’den Yılmaz Tunç, CHP’den Aysu Bankoğlu milletvekili seçildi. Ak Parti geçersiz sayılan oylar için itirazda bulundu. Ak Parti, Bartın merkez ilçede geçersiz sayılan 4 bin 27 oyun 3 bin 209’una, Ulus ilçesinde geçersiz sayılan 830 oyun 556’sına, Amasra ilçesinde geçersiz sayılan 484 oyun 269’una ve Kurucaşile ilçesinde geçersiz sayılan 232 oyun 118’ine itiraz etti.

Ak Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada, seçim kurulunun itirazı kabul ettiğini, yarın yeniden oyların sayılacağını belirterek, "5 bin 573 oyun 4 bin 152 oyuna Bartın merkez ilçe ve ilçe başkanlıklarımız tarafından seçim kurullarına itiraz edildi. Bu itirazlarımız kabul edilerek, yarın yeniden sayım yapılacak" dedi.

ADANA

Adana’da AK Parti İl Başkanlığı 15 ilçede geçersiz olarak kayıtlara giren oylar için itirazda bulundu.

Adana AK Parti İl Başkanlığından alınan bilgiye göre, resmi olmayan sonuçlara göre 5 milletvekili çıkaran AK Parti, Adana genelindeki 15 ilçede açıklanan ve geçersiz olarak kayıtlara giren oylar için itirazda bulundu. İl Seçim Kurulunca itirazın değerlendirilip kabul edilmesinin ardından Seyhan, Sarıçam ve Ceyhan ilçelerindeki geçersiz oyların yeniden sayımına başlandı.

Adana'da 24 Haziran günü gerçekleşen 27. Milletvekili Genel Seçimleri'nde AK Parti 5, CHP 4, MHP 2, İYİ Parti 2 ve HDP 2 milletvekili çıkardı.

CHP VE AK PARTİ DÜZCE'DE İTİRAZDA BULUNDU

Düzce'de CHP İl Başkanlığınca cumhurbaşkanlığına kullanılan oy ile milletvekilliğine kullanılan oy sayısı arasında "farklılık olduğu ve bunun tutanak altına alınmadığı" iddiasıyla Merkez İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulunuldu.



CHP Düzce 1. sıra milletvekili adayı Zafer Teber, yaptığı açıklamada, Düzce'de cumhurbaşkanlığı için kullanılan oyun 238 bin dolayında, milletvekilliğinde kullanılan oyun ise 246 bin dolayında olduğunu söyledi.

Aynı zarflarda çıkan oyların tutarsız olduğunu savunan Teber, "8 bin civarında bir oy farkı var. Oysa tutanaklarda böyle bir belge yok. Bunun araştırılmasını istedik ve itirazda bulunduk." dedi.

AK PARTİ İSTEDİ YENİDEN SAYILIYOR

Düzce'de AK Parti tarafından yapılan itiraz üzerine merkez ile Gölyaka, Cumayeri, Çilimli, Gümüşova ve Kaynaşlı ilçelerindeki tüm sandıkların yeniden sayımına başlandı.



Alınan bilgiye göre, AK Parti İl Başkanlığı'nın, resmi olmayan sonuçlara göre açıklanan ve geçersiz olarak kayıtlara giren oyların yeniden sayılması için dün itirazda bulunmasının ardından Karacahacımusa Mahallesi'nde bulunan Turgut Özal Anadolu Lisesi'nin spor salonunda dün akşam ara verilen sayımlar bugün tekrar başlatıldı.

Dün gerçekleşen sayımlarda Gölyaka ilçesi ve merkez ilçenin bir bölümü sayılmıştı. Bugün ise merkez ilçenin kalanı ve diğer ilçe oyları sayılacağı bildirildi.

Öte yandan, İl Seçim Kurulu yetkilileri önce geçersiz sayılan oyların sayımı için kabul ettiği itirazı, AK Parti İl Başkanlığı'nın yeni bir "tüm sandıkların yeniden sayılması" itirazı sonucu oyların tamamının sayılmasına karar verdi.

Buna göre, Düzce merkez ile Gölyaka, Cumayeri, Çilimli, Gümüşova ve Kaynaşlı ilçelerindeki tüm sandıkların yeniden sayımına başlandı.

İYİ PARTİ BURDUR BAŞVURUSU

İYİ Parti Burdur İl Başkanlığınca, kentteki geçersiz sayılan oylara itiraz edildi.



İYİ Parti İl Başkanlığı, merkez ve ilçelerdeki geçersiz sayılmasına itirazda bulundu. İtirazın ardından Merkez İlçe Seçim Kurulu yetkilileri, kurul toplantısında talebi değerlendirecek. Burdur'da kesin olmayan sonuçlara göre, CHP 1, AK Parti 2 milletvekili çıkarmıştı.

Meclis, 24 Haziran'da yapılan milletvekili genel seçimlerinin ardından seçilerek, mazbatalarını alan milletvekillerinin kayıt yaptırmasını bekliyor. İlk gün itibarıyla kayıt yaptıran milletvekili olmazken, kayıt işlemleri hafta sonu da sürecek.

MECLİS YENİ VEKİLLERİ BEKLİYOR



TBMM Milletvekili Hizmetleri Başkanlığı, milletvekillerinin kayıt ve diğer işlemleri yaptırabilmesi için Şeref Holü'nde masalar kurdu.

Gelecek milletvekillerini, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı bünyesinde çalışan personel karşılayacak.

İlk olarak mazbatalarını teslim edecek olan milletvekilleri, Genel Kuruldaki oylama ve yoklamalar için parmak izi verecek.

Milletvekilleri ardından maaşlarını alabilmeleri için banka hesabı açtıracak. Ayrıca Türk Telekomdan GSM hattı alacak milletvekilleri, daha sonra tercihlerini diğer operatörlerden yana da yapabilecek.

İsteyen milletvekilleri ayrıca 150 lira karşılığı altın kaplama milletvekili rozetini alabilecek.

Milletvekilleri, TBMM Albümü için de fotoğraf çektirecek.

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