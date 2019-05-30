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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.05.2019 - 08:01, Son Güncelleme:

Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi yapılması gereken ibadetler

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Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi yapılması gereken ibadetler

Ramazan ayının son on gününde gizli olduğuna inanılan Kadir Gecesi'nin, bu sene ramazanın kaçıncı gününe denk geldiği ve ne zaman idrak edileceği merak konusu oldu. İnananlar Kadir Gecesi'ni, 'Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece' olarak kabul ediyor ve bu gecenin manevi ruhuna uygun olarak ibadetler yapıyor. Peki, Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi yapılması gereken ibadetler neler?

İslam dininde 'Bin aydan daha hayırlı olduğu' kabul edilen Kadir Gecesi'nin, yurt genelinde ve tüm İslam dünyasında dualar ve ibadetlerle idrak edileceği tarih sorgulanıyor. Öte yandan Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi'nde ibadet etmek isteyenler, bu gece yapılması gerekenleri araştırıyor. İşte, konuya ilişkin tüm ayrıntılar...

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2019 yılı dini günler takvimine göre İslam aleminin en kutsal gecelerinden olan Kadir Gecesi bu yıl, 31 Mayıs Cuma günü ibadet ve dualarla idrak edilecek.

Kur'an-ı Kerim'de "Kadir Suresi"nde bu gece şöyle anlatılıyor:

"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rab'lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."

KADİR GECESİ’NİN ÖNEMİ

Kur’an-ı Kerim’i bu mübarek gecede indirdiğini bizlere bildiren Rabbimiz, bu gecenin değerini ve önemini adını bu geceden alan Kadir suresi ile anlatmıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.s) de bu gecenin kıymetini "Kim Kadir Gecesini, faziletine inanarak ve mükâfatını da Cenâb-ı Allah'tan umarak ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır" (Buhârî, Kadir 1) şeklinde ifade etmiştir.

Allah (c.c.) Kadir Suresinde “Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. ” buyurarak Kur’an-ı Kerim’in bizleri bu gecede şereflendirdiğini ve bu gecenin Kur’an’ın nuruyla bin aydan daha hayırlı olduğunu söylemektedir.

KADİR GECESİ İBADETLERİ

* Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

* Üzerinde namaz borcu olanlarin nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.

Süfyan-i Sevri: “Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur"an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir” demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).

* Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

* Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

* Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

* Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

* Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

* Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

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