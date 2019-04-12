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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)
12.04.2019 - 17:32, Son Güncelleme:

Kadınların kabusu olmuştu... Yakalandı!

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Kadınların kabusu olmuştu... Yakalandı!

KARAMAN'da, iddiaya göre bir haftadır kapüşon takan ve motosikletiyle geçerken kadınları ve lise öğrencilerini taciz eden bahçıvan H.P. (30) gözaltına alındı.

Polis ekipleri, kentte son bir hafta içinde kapüşon takan motosikletli kişinin yolda yürüyen kadınları ve liseli kız öğrencileri elle taciz etmesi ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürü Muhammet Ergin yönetimindeki özel ekip, taciz olaylarının gerçekleştirdiği bölgelerdeki mobese ve güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceledi.

Taciz olaylarının en çok gerçekleştiği noktayı belirleyen ekipler, bölgede beklemeye geçti. Şüphelinin geliş ve gidiş güzergahını tespit eden ekipler 3 günlük beklemenin ardından, bölgeye gelen şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin yevmiyeli olarak bahçıvanlık yapan H.P. olduğunu belirlendi. Polis merkezindeki ifadesinin ardından H.P., adliyeye sevk edildi. 

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Son 24 saatte ne oldu? (12.04.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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