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    Kadınlar gününde dehşeti yaşattı! Silah sesini duyan koştu

    Alper KORKMAZ - DHA
    08.03.2018 - 11:20 | Son Güncelleme:

    İstanbul Başakşehir'de bir aracın içinde tartıştığı kadını bacağından vuran kişi intihar girişiminde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Araç içinde yapılan incelemelerde çok sayıda mermi kovanı bulundu.

    BAŞAKŞEHİR Ziya Gökalp Mahallesi’ndeki olay saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Boş arsada park halindeki otomobildeki bir kadın ve bir erkek arasında tartışma çıktı. Sürücü koltuğundaki kişi silahını çekerek ateş etmeye başladı.Tartıştığı Seçil U.’yu bacağından silahla vuran kişi intihar girişimde bulundu. Başına ateş eden kişi ağır yaralandı.

    Çevredeki bir şantiyede çalışan görevliler sesleri duyarak aracın bulunduğu noktaya koştu. Şantiye görevlileri durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Araç içinde yapılan incelemelerde çok sayıda mermi kovanı bulundu. Aracın cam tavanında ve kapılarında kurşun delikleri olduğu görüldü. Polisin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor. 

    Etiketler: Kadınlar Günü , Silahlı saldırı , gündem
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