Kadınlar Günü ne zaman? 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün trajik tarihi
Kadınlar Günü’nün ortaya çıkışı her yıl olduğu gibi bu yıl da günler öncesinden merak konusu oldu. Çeşitli platformlar üzerinden paylaşılan Kadınlar Günü mesajları ardından tarih araştırmaları da hız kazandı. Peki, Kadınlar Günü ne zaman, kadınların toplumdaki- çalışma hayatındaki önemini hatırlatan bu anlamlı gün nasıl ortaya çıktı?
Birleşmiş Milletler tarafından tanınmış, çoğunluğun Dünya Kadınlar Günü şeklinde bildiği, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün tarihi trajik bir olaya dayanmaktadır. Bu bağlamda Kadınlar Günü bir kutlama değil, anma günüdür. Peki, Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı?
NEDEN 8 MART?
Amerika'da kadınların 13-15 saat çalıştırılması bu uygulamaya baş kaldıran fabrika işçilerinin grev yapması, 8 Mart 1957'de birçok kadın işçinin barikatlarda ölmesiyle sonuçlanmıştır. O yıldan sonra her 8 Mart'ta emekçi kadınlar o günün anısına kadınların eşit hakları, birlik dayanışma günü olarak anılmaya başlanmıştır.
KADINLAR GÜNÜ TARİHİ HAKKINDA DETAYLI BİLGİ
8 Mart’ın Dünya Kadınlar Günü olarak anılmasını Clara Zetkin önerdi. 1910 yılında II. Enternasyonal, Danimarka’nın Kopenhag kentinde toplandı.
AlmanyaSosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin, 8 Mart'ın "Internationaler Frauentag" (International Women's Day - Dünya Kadınlar Günü) olarak anılması önerisini getirdi ve öneri oy birliğiyle kabul edildi. Dünya Kadınlar Günü ilk kez 19 Mart 1911’de Avusturya, Danimarka, Almanya ve İsviçre’de anıldı. Gösterilere yüz binlerce kadın katıldı, oy verme, seçme seçilme, meslek edinme ve mesleki eğitim görme hakkı istedi.
Tarihin 8 Mart olarak belirlenişi 1921'de Moskova'da düzenlenen 3. Uluslararası Kadınlar Konferansı'nda gerçekleşti. BM tam 66 yıl sonra 8 Mart'ı 'Dünya Kadınlar Günü' olarak kabul etti.
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