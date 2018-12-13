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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fotoğraf: Murat ŞAKA
13.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Kadına şiddetle mücadelede gayret var uygulama eksik

Zeynep BİLGEHAN
Zeynep BİLGEHAN
zbilgehan@hurriyet.com.tr
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Zeynep BİLGEHAN
Zeynep BİLGEHAN
zbilgehan@hurriyet.com.tr
Kadına şiddetle mücadelede gayret var uygulama eksik

Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bağlayıcılığa sahip ilk uluslararası sözleşme olan ‘İstanbul Sözleşmesi’nin Avrupa Konseyi ülkelerindeki uygulamasının denetimini yapan GREVIO’nun (Kadınlara Karşı Şiddet ve Ev İçi Şiddete Karşı Uzman Eylem Grubu) başkanı Prof. Feride Acar, Hürriyet’e özel röportaj verdi. ‘İstanbul Sözleşmesi’, 11 Mayıs 2011’de İstanbul’da imzaya açılmış, ilk imzalayan ülke de Türkiye olmuştu.

ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi Prof. Feride Acar, Koç Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi’nde düzenlenen ‘Kadına Yönelik Şiddet: Önlenebilir Ölümler ve GREVIO Raporu’ etkinliği öncesi şunları söyledi: “Rapor Türkiye’nin gayretlerini kabul ediyor. 6284 sayılı yasanın kabulü bunun göstergesi. Kadına yönelik şiddetle mücadele için çeşitli ulusal eylem planları da yapıldı. Ancak uygulamada eksikliklere dikkat çekiliyor. Kökleri derine giden, kadın-erkek eşitliğini yadsıyan ‘normalleşmiş’ kalıplar var. Geleneksel ayrımcı kalıp yargılarla daha etkin mücadele yapılması isteniyor.”
İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddetin toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bir sonucu olarak ortaya çıktığını vurguluyor. Prof. Acar da biyolojik cinsiyetle, toplumsal cinsiyetin farkının iyi anlaşılamadığına dikkat çekiyor: “Biyolojik cinsiyet farklılıkları tabii ki var ama toplumun kadınlığa ve erkekliğe yüklediği değerler yıllar içerisinde değişebiliyor. Eşitsizlik, kadınlara yönelik ayrımcılığı getiriyor. Kadınlar belli rollere hapsediliyor, o roller ayrımcılık ve şiddeti doğuruyor. Kültürel ve zihinsel yapılar değişmeli. Bunlar bir günde olmuyor. En güçlü aileler, içinde şiddet içermeyen ailelerdir.” 

Zeynep BİLGEHAN
Zeynep BİLGEHAN
zbilgehan@hurriyet.com.tr
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