‘Kadına oy vermeyeceğim’
Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Karalı dün Twitter’da, “İlan ediyorum, aile hayatına yönelik bazı politikaları yanlış buluyorum. İyi bir çocuk yetiştirmek, iyi bir ev hanımı olmak bakan ya da başkan olmaktan veya başarılı bir iş kadını olmaktan çok daha elzemdir. Yerel seçimde hiçbir kadın belediye başkanı adayına oy vermeyeceğim” diye yazdı.
Tepki gören tweet’i silen Karalı, “Konunun başka yerlere çekilmesinden rahatsız olduğum için tweet’imi çekiyorum” dedi.
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