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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.11.2018 - 15:22, Son Güncelleme:

Kadın kıyafetleri giyip öldürmüştü! İş adamı cinayetinde şok detaylar

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Kadın kıyafetleri giyip öldürmüştü! İş adamı cinayetinde şok detaylar

Adana'da iş adamının öldürülmesiyle ilgili maktulün eski çalışanıyla kadın kıyafetleri giyerek cinayeti işlediği öne sürülen arkadaşının ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istemiyle yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, mahkemeye cinayeti aydınlatacağı iddiasıyla mektup gönderen, başka bir suçtan Adana E Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan B.S. tanık olarak dinlendi.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Nizami K. ile Halil İ. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Öldürülen iş adamı Kazım Fidancı'nın eşi ve kızları ile tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada, mahkemeye cinayeti aydınlatacağı iddiasıyla mektup gönderen, başka bir suçtan Adana E Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan B.S. tanık olarak dinlendi.

Öldürülen Kazım Fidancı'yı tanıdığını belirten B.S, "Ben sanayide kaynakçı olarak çalışıyordum. Öldürülen iyi bir insandı. Benim sevgi evlerinde kalan kızıma sahip çıkardı. Bana da maddi yardımda bulunurdu. Ben Kazım’ın sağlığında Nizami'ye 150 bin lira verdiğini biliyorum. Bu parayı 'Kendi iş yerini açsın, batmasın, rezil olmasın' diye verdi. Kazım'ı Nizami'nin öldürdüğünü düşünüyorum. Çünkü Halil bunu yapamaz, bir tavuk bile kesemez." dedi.

Daha sonra söz verilen sanıklardan Nizami K. Ve Halil İ. tanığı tanımadıklarını söyledi. Dava dosyasında araştırılacak başka husus kalmaması üzerine cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdi. Savcı, mütalaasında, Halil İ'nin cinayeti Nizami K'nin azmettirmesi sonucu işlediğini belirterek, her iki sanığın da ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını istedi. Savcı ayrıca, sanık Halil İ'ye verilecek cezada Nizami K'nin azmettirici olduğunu ortaya çıkarttığı için indirim yapılmasını talep etti.

Kadın kıyafetleri giyip öldürmüştü İş adamı cinayetinde şok detaylar


Esas hakkındaki mütalaanın ardından söz verilen müştekiler de her iki sanığın da en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Sanıklardan Nizami K. suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Beni tehdit eden bir şahsı nasıl suça azmettirebilirim. Eşimle, işimle beni tehdit ediyordu. Beni öldüreceğinden bile şüpheleniyorum." dedi.

Halil İ.de diğer sanığın yalan söylediğini öne sürerek, "Kendisine emniyete gidip bu olayı aydınlatmak istediğimi söyledim ama olabileceklerden korktuğum için geri durdum" diye konuştu.

Sanık avukatları da esas hakkındaki savunmalarını hazırlamak için süre istedi. Mahkeme heyeti, her iki sanığın da mevcut durumunun devamına karar verip duruşmayı karar için erteledi.

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