Kadıköy-Sirkeci vapurundan atlamıştı! 2 ay sonra bulundu…

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKadıköy-Sirkeci vapurundan atlamıştı! 2 ay sonra bulundu…
GeriGündem Kadıköy-Sirkeci vapurundan atlamıştı! 2 ay sonra bulundu…
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
18.06.2019 - 09:31, Son Güncelleme:

Kadıköy-Sirkeci vapurundan atlamıştı! 2 ay sonra bulundu…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İstanbul’da vapurdan atlayan ve iki aydır ulaşılamayan üniversiteli gencin cesedinin bulunma anı ortaya çıktı. 23 yaşındaki genç Kadıköy-Sirkeci seferini yapan vapurdan atlamıştı.

İstanbul’da yaklaşık iki ay önce Kadıköy-Sirkeci seferini yapan vapurdan atlayarak intihar eden 23 yaşındaki gencin cesedinin denizde bulunduğu ana ait görüntüler ortaya çıktı. Deniz Arama ve Kurtarma Birliği ekipleri tarafından yüzeyden alınan ceset deniz polisine teslim edildi.

İstanbul’da geçtiğimiz 20 Mayıs Pazartesi günü saat 22.00 sıralarında Kadıköy-Sirkeci seferini yapan vapurdaki İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi 23 yaşındaki Abdullah Eraydın, seyir halindeki vapurdan atlamıştı . Olayın ardından yolcuların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Deniz Arama ve Kurtarma Birliği ekipleri, saatlerce arama yapmasına rağmen genci bulamamıştı.

VAPURDAKİ YOLCULAR CESEDİ GÖRÜNCE ŞOKE OLDU

Aramalar devam ettiği esnada dün saat 15.00 sıralarında Kadıköy-Karaköy seferini yapan vapurdaki yolcular, deniz yüzeyinde hareketsiz yatan bir şahıs gördü. Gördükleri manzara karşısında şoke olan vatandaşlar durumu vapur yetkililerine bildirdi. Yetkililerin ihbarı üzerine olay yerine Deniz Arama ve Kurtarma Birliği ekipleri ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, denizdeki cesedi bota alarak deniz polisine teslim etti.

CESET TANINMAZ HALE GELMİŞ

Yapılan incelemelerde uzun süredir suda kaldığı tespit edilen cesedin, denizdeki canlılar tarafından deforme edildiği ve tanınmaz hale geldiği belirlendi. Cesedin üzerinden ise Abdullah Eraydın adına düzenlenmiş kimlik çıktı. Bota alınan ceset Üsküdar’daki Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Harem Tahlisiye Bot İstasyonu'na götürdü. İskeleye çıkartılarak polis ekiplerine teslim edilen gencin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Öte yandan polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Anaokulunda istismar... İngiliz öğretmen kaçtı
Annenin çığlığı harekete geçirdi
Anne ve iki çocuğu sele kapıldı! 4 acı haber geldi
Sayıştay'dan yeni açıklama