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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.09.2019 - 23:27, Son Güncelleme:

KADES nedir? KADES uygulaması nasıl kullanılır?

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KADES nedir? KADES uygulaması nasıl kullanılır?

Kadına yönelik şiddet vakalarına müdahale etmede uygulamaya koyulan KADES, vatandaşlar tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Mobil uygulama olarak kullanılan KADES, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, uygulama sayesinde Kadın Acil Destek İhbar Sistemi’ne ulaşabiliyorlar. İşte, KADES uygulaması hakkında detaylar.

KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri birazda olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Peki, KADES nasıl kullanılır? KADES nasıl indirilir? İşte, uygulama ile ilgili bilgiler.

KADES uygulaması, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiş. Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi’ne ulaşabiliyorlar.

KADES UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

Akıllı telefon kullanıcısı bir kadının, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından indireceği “Kadın Destek Uygulamasını (KADES)”, T.C. Kimlik Numarasını girerek ve sonrasından EGM serverlarından gelen aktivasyon kodu ile aktif hale getirebileceği uygulama ile aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşarak, yardım çağrısının yapıldığı olay yerine en yakın ekip veya devriyenin sevk edilerek olaya müdahalesi sağlanacaktır.

BAKAN SOYLU DETAYLARI ANLATTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KADES uygulamasıyla kadına yönelik risk ve tehdit unsuru oluşturabilecek durumların önüne geçebilmeyi ve acil durumlarda müdahale sürelerinin kısaltılmasını hedeflediklerini bildirdi.

Tamamen yerli ve milli bir yazılıma sahip KADES'in 24 Mart'tan itibaren test aşamasında olduğuna işaret eden Soylu, "Bu uygulama sayesinde kadınlarımızın herhangi bir tehdit anında bir dokunuşla, en hızlı şekilde kolluk birimlerimize ulaşarak yardım almaları sağlanmaktadır." dedi.

Uygulamayı 24 bin 584 kişi indirdi.Uygulamanın çalışma şeklini anlatan Bakan Soylu, şöyle devam etti:
"Aslında mart ayından itibaren pilot uygulama olarak açık bulunan KADES uygulaması, bugüne kadar 24 bin 584 kişi tarafından indirilmiştir. Acil durumla karşı karşıya kalan 31 kadın tarafından ihbarda bulunulmuş ve alınan ihbarlara karşı gerekli müdahale yapılmıştır. Polis sorumluluk bölgesindeki vakalarda ihbar alındıktan sonra olaya müdahale süresi ortalama 5 dakikadır."

Bakan Soylu, kadına yönelik şiddeti önlemeyle ilgili aldıkları tedbirlerin KADES ile sınırlı olmadığını belirterek, merkezde ve taşrada aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele birimleri kurulduğuna değindi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinde (ŞÖNİM) emniyet birimleri ile irtibatı sağlamak üzere polis memurlarının bulunduğunu anlatan Soylu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında 19 Nisan 2016 tarihinde imzalanan protokol kapsamında elektronik kelepçe uygulamasının pilot illerde devam ettiğine dikkati çekti.

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