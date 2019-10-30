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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
30.10.2019 - 21:20, Son Güncelleme:

Kâbusu yaşadı! "Görünce konuşamadım şok oldum"

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Kâbusu yaşadı! "Görünce konuşamadım şok oldum"

Antalya'da yaşayan 41 yaşındaki çiftçi Süleyman Çağ'a 7 yıl önce trafikten çektirdiği motosikleti için yediemin ve otopark ücreti olarak 12 bin liralık ödeme tebligatı geldi. İstenen ücretin 3 kişilik bir ailenin 1 yıllık emekleri olduğunu belirten, haksız yere gelen parayı yargıya taşıyacağını söyledi.

Aksu ilçesinde çiftçilik yapan evli bir çocuk babası Süleyman Çağ, 13 yıl önce Muğla’da bin 800 liraya motosiklet satın aldı ve birkaç ay sonra yakın arkadaşına bin 500 liraya sattı. Paranın tamamını alamayan Çağ, motosikletin devir işlemlerini yapmadı. 7 yıl önce e-devlet üzerinde trafik cezaları olduğunu gören Süleyman Çağ, cezaların sattığı motosikletin plakası üzerine kesildiğini gördü. Toplam 2 bin liralık cezayı ödeyen Çağ, polise başvurarak motosikletin trafikten çekilmesi talebinde bulundu. Polis de motosiklet ruhsatına, 'trafikten çekilmiştir' yazısını ekledi. Süleyman Çağ, bu süreçte 5 kişiye daha satıldığını öğrendiği motosiklete ulaşamadı.

Çağ’ın birkaç gün önce ise adresine bir ihtarname geldi. İhtarnameyi gönderen avukatlık ofisini arayan Çağ, büyük bir şok yaşadı. Bodrum'daki firmanın avukatı, Çağ'a 12 bin lira yediemin ve otopark ücreti olduğunu aktardı. Süleyman Çağ, 7 yıl önce motosikletin çekilmesi için gerekli yerlere başvuru yaptığını belirterek, parayı ödemeyeceğini bildirdi. İstenen paranın 3 kişilik ailesinin bir yıllık emeği olduğunu dile getiren Çağ, konuyu avukatı aracılığıyla yargıya taşıdı.

"PLAKA TRAFİKTEN ÇEKİLDİ"

Süleyman Çağ, 7 yıl önce aldığı motosikleti çok fazla kullanmadan arkadaşına sattığını söyledi. Motosikletin satış bedelini aldığını ama noterden satış yapmadığını belirten Çağ, "Aradan 7 yıl geçti. Bir baktım üzerimde borç var. Borçların hep sattığım motosikletten kaynaklandığını gördüm. Motosikletin nerede olduğu kimlere satıldığı belirli değil. Plakayı çekmeye gittim borcumu ödememi söylediler. Borçlarını ödedim. Plaka trafikten çekildi. Motosiklet yakalandığı zaman trafiğe girdiği zaman yakalanacağı ve bana haber verileceği söylendi" dedi.

Kâbusu yaşadı Görünce konuşamadım şok oldum

"PARAYI NEDEN ÖDEYECEĞİM"

İki hafta kendisine Bodrum’daki bir yedieminin avukatından ihtarname geldiğini anlatan Çağ, "Benim otopark borcum varmış, kağıtta miktarı yoktu. Numarayı aradım avukat bana 12 bin lira borcu olduğunu söyledi. Motosikletimin nerede olduğunu bilmiyorlar sadece otopark parası varmış. 8 bin lira para getirirsem bana motosikletimi alabileceğimi söylediler. 7 yıldır motosiklet yağmurun altında ne olmuştur. Ayrıca plakası trafikten çekilmiş. Bana haber verilmesi gerekirdi. Haber verilmediği için bu parayı neden ödeyeceğim” dedi.

"HİÇBİR ŞEYDEN HABERİM YOK"

Burada suçun hem yediemin hem de trafiğin olduğunu kaydeden Çağ, “7 yıl olmuş plakanın çekileli. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Motosikleti hiç görmedim. Cezayı görünce konuşamadım zaten şok oldum. Durup dururken kaç yıl önce hurdaya ayrılan motosikletten borç gelmez diye aldırış etmedim. Motosiklet ve plaka benim üstüme ama hiç bir şeyden haberim yok" ifadelerini kullandı.

Kâbusu yaşadı Görünce konuşamadım şok oldum

YARGIYA TAŞIDI

Konuyu yargıya taşıdığının altını çizen Çağ, "Ben ortakçılık yapan biriyim. 3 kişi bir yılda o parayı zor kazanırım. Bir yıllık emeğimin karşılığı. Yok yere o parayı nasıl ödeyeceğim. Yeni bir taşıt almaya korkuyorum. Faturayı bizim gibi garibanlar çekiyor" diye konuştu.

Kâbusu yaşadı Görünce konuşamadım şok oldum

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