Judy Garland kimdir? Judy Garland hangi alanda yıldız?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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05.10.2018 - 10:10, Son Güncelleme:

Judy Garland kimdir? Judy Garland hangi alanda yıldız?

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Judy Garland kimdir? Judy Garland hangi alanda yıldız?

Dünyaca ünlü yıldız Judy Garland'ın hangi alanda ün kazandığı ve popüler olduğu merak konusu oldu. Judy Garland'ı daha önce tanımayan ve ismini duymayan vatandaşlar, Judy Garland hakkında merak edilen detayları internette sorguluyor. Peki, Judy Garland kimdir? Judy Garland hangi alanda yıldız?

1940'lı yılların ünlü yıldızlarından Judy Garland'ın hangi alanda tanındığı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İşte, Judy Garland hakkında merak edilen tüm detaylar...

Frances Ethel Gumm ya da sahne adıyla Judy Garland 1922 yılında dünyaya geldi. Oyunculuk ve şarkıcılık yapan yıldız isim Oz Büyücüsü filmiyle sinemaya çocuk yıldız olarak başladı. "Somewhere over the rainbow" şarkısıyla tüm dinleyenleri ağlatan Hollywood oyucularından olan yıldız isim, Mickey Rooney ile bir ikili oluşturmuşlardır. Birkaç kez intihara teşebbüs etmiştir. 1969'da aşırı dozda ilaçtan ölmüştür. Aktris Liza Minelli'nin annesidir.

FİLMOGRAFİSİ

1936: Every Sunday
1936: Pigskin Parade
1937: Broadway Melody of 1938
1937: Thoroughbreds Don't Cry
1938: Everybody Sing
1938: Love Finds Andy Hardy
1938: Listen, Darling
1939: Oz Büyücüsü
1939: Babes in Arms
1940: Andy Hardy Meets Debutante
1940: Strike Up the Band
1940: Little Nellie Kelly
1941: Ziegfeld Girl
1941: Life Begins For Andy Hardy
1941: Babes on Broadway
1942: For Me And My Gal
1943: Presenting Lily Mars
1943: Girl Crazy
1944: Meet Me in St. Louis
1945: The Clock
1946: The Harvey Girls
1946: Ziegfeld Follies
1946: Till The Clouds Roll By
1948: The Pirate
1948: Easter Parade
1949: In The Good Old Summertime
1950: Summer Stock
1954: A Star Is Born
1960: Pepe
1961: Nüremberg Duruşması
1962: Gay Purr-ee
1963: A Child Is Waiting
1963: I Could Go On Singing
1967: Valley of the Dolls

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