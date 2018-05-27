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    Jigolo olmak istedi, 11 bin lira dolandırıldı

    Aziz ÖZEN/İSTANBUL
    27.05.2018 - 10:51 | Son Güncelleme:

    İnternette gördüğü bir arkadaşlık sitesinde jigolo olmak için form dolduran 25 yaşındaki A.D., kayıt ücreti altında kendisini arayan kişilere 11 bin 350 lira kaptırdı.

    Fotoğraf: Arşiv

    Dolandırıldığını anlayınca savcılığa şikayette bulunan A.D., “Bu site üzerinden şu ana kadar herhangi bir hizmet verilmediği gibi telefonlarına da ulaşamıyorum. Jigolo olmak istedi, 11 bin lira dolandırıldı
    Paralarımı da iade etmiyorlar. Beni dolandıran kimliği belirsiz bu kişilerden şikayetçiyim” diyerek parasını geri istedi. Ancak savcılık, ceza hukukunda ahlaka aykırı sözleşme yapan kişinin dolandırıldığından bahsedilemeyeceği ve dolandırıcılık suçunun yasal unsurlarının oluşmayacağı gerekçesiyle, olayla ilgili takipsizlik kararı verdi.

    Pendik’te yaşayan ve bilişim teknolojileri teknisyeni olan A.D. (25), nisan ayında, jigolo olmak için internet üzerindeki formu doldurdu ve irtibat numarasını verdi. İddiaya göre ertesi gün A.D.’yi arayan bir kişi, üyeliğinin aktif hale getirilmesi için para yatırması gerektiğini söyledi. İlk seferde 400 lira yatıran A. D.’den, bu kez de bonus ödemesi için şifre karşılığı adı altında 500 lira para talebinde bulundular. Bu parayı da ödeyen A. D.’yi arayan bir kadın, kendisinin, bu site üzerinden kendisiyle eşleştirilen kadın olduğunu söyledi.

    Kısa süre sonra yeniden telefonla aranan A. D.’ye, kendisi ile eşleştirilen kadının ekstra ücret yatırdığı ve parayı alabilmesi için 800 lira daha ödemesi gerektiği bildirildi. Bu parayı da ödeyen A. D., kırk günlük süre içerisinde kendisinden, üyelik parası, hesabına para havale edilecek gibi bahanelerle istenen 9 bin 650 lira parayı daha ödedi. Toplam 11 bin 350 lira yatıran ve yeniden para istenmesi üzerine dolandırıldığını anlayan A. D., Anadolu Cumhuriyet Savcılığı’na şikayette bulundu.

    “HİZMET ALAMADIM”

    A. D., savcılığa verdiği dilekçede, “Sürekli para istiyorlardı. Israrla ‘başka ödeme olmayacak değil mi?’ diye sorularıma, ‘evet’ diyerek cevap verdiler. Bana, bütün paralarımın iade olacağı şeklinde beyanları oldu. En son yatırdığım bin 700 liranın, 5 lira eksikliğinden kaynaklı sistem tarafından bloke olduğu ve yeniden yatırmam gerektiği iletildi. Sinirli bir şekilde çıkışmam üzerine karşıdaki kadın, hiç bir sorun olmadığını ve ödemenin mutlaka olacağını söyledi. Ben sinirlenerek bin 700 lira daha yatırdım. Daha sonra sistemlerinin gittiği ve bir gün sonra açılacağını söyleyerek beni geçiştirdiler. En son, 4 bin 602 lira daha yatırmam gerektiğini, aksi takdirde bütün paramın içeride kalacağını, bloke kalktığı takdirde de 32 bin liranın hesabıma yatacağını söylediler. Olayın rehavetine kapılmış olacağım ki, 4 bin 602 lira parayı da yatırdım. Ancak yine işlemin olmadığı söylenince dolandırıldığımın farkına vardım. Bu site üzerinden şu ana kadar herhangi bir hizmet verilmediği gibi telefonlarına da ulaşamıyorum. Bana herhangi bir sözleşme de göndermediler. Paralarımı da iade etmiyorlar. Beni dolandıran kimliği belirsiz bu kişilerden şikayetçiyim” diye konuştu.

    TAKİPSİZLİK KARARI

    Olayla ilgili soruşturmayı yürüten savcılık, müşteki A. D.’nin, jigolo olmak isteyenlerin başvuru yaptığı siteye üye olmak için giriş yaptığını, sitedeki jigololuk formunu doldurduktan sonra, kendisini arayanların, kişilerin jigololuk üyeliğinin aktif hale getirilmesi için para yatırılması gerektiğini söylemeleri üzerine değişik zamanlarda 11 bin 350 lira para yatırdığını, ancak hukuk düzeninde, ahlaka mugayir sözleşmelerin korunmadığı, eksik borç olarak nitelendirildiği, ceza hukukunda ahlaka aykırı sözleşme yapan kişinin dolandırıldığından bahsedilemeyeceği ve dolandırıcılık suçunun yasal unsurlarının oluşmayacağı gerekçesiyle, şikayet konusu olay hakkında takipsizlik kararı verdi.

     

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    Etiketler: Dolandırıcı , gündem
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