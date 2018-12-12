Jeneratör, tahliye boruları, dalgıç pompa... Defineciler ‘çalışıyor’
Önceki gün Başakşehir’de gözlerden uzak antik mezar kazan 4 define avcısının mağarayı su basınca boğulma tehlikesi atlattığı ortaya çıktı. Define avcıları yaklaşık bir ay süreyle Hamamdere kıyısındaki mağarada sistemli bir kazı yaptı.
Gündüz bir otelde çalışan gece Başakşehir’de gözlerden uzak antik mezar kazan 4 define avcısı arkadaş, mağarayı su basınca boğulma tehlikesi atlattı. Metan gazı yüzünden ölümle burun buruna geldi. Sonunda polise yakalandılar.
Yaklaşık 1 ay süreyle Başakşehir’deki Atatürk Olimpiyat Parkının yüksek çitlerini aşıp 40 dakika yol yürüyen define avcıları Hamamdere kıyısındaki mağarada sistemli bir kazı yaptı.
Dere ıslah çalışmasından dolayı girişi toprakla kapanan mağarayı kazarak gün yüzüne çıkaran define avcıları, yaklaşık 20 metre ilerledikten sonra bir duvarla karşılaştı. Duvarı yıkan defineciler su baskını yaşadı. Boğulma tehlikesi geçiren defineciler suyu borularla tahliye etti. Bir süre sonra metan gazıyla karşılaşan defineciler bu kez de gaz tahliyesi için mağaraya bir başka boru yerleştirdi. Mağarayı kazmak için kırıcı delici aletler kullanan, bölgeye jeneratör getiren define avcıları, çalışma yaparken mağaradan dışarıya ışık sızmaması için de girişi perde ile kapattılar. Ancak bütün bu çabaları sonuçsuz kaldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir süredir takip ettikleri definecileri geçtiğimiz Cuma gecesi suçüstü yakalandı. Bathonea antik kenti kalıntılarının uzantısı olduğu tahmin edilen mezarda suçüstü yakalanan N.B, O.K, E.T. ve E.M. gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Olay yerinde yapılan aramada, jeneratör, dalgıç pompa, 15 metre su tahliye hortumu, hilti ve delici ucu, kazma, kürek, tırmık, 20 metre prizli elektrik kablosu, 20 metre uzunluğunda ve ucunda ampul bulunan kablo, ayaksız vantilatör, pense, tornavida ve lokma anahtar ele geçirildi. İstanbul il Kültür ve Turizm Müdürlüğünün mağarada kurtarma kazısı yapacağı öğrenildi.
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