Jandarmadan anlamlı ziyaret
İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında 130 okulda görev yapan 1886 eğitimciyi ziyaret ederek Öğretmenler Günü’nü kutladı.
Öğretmenlere çiçek ve çeşitli hediyeler veren İstanbul İl Jandarma Komutanlığı personeli 6 Eylül’de şehit olan 35 yaşındaki Uzman Çavuş Ali Cenk Yenier’in ilkokul öğretmeni olan eşini de unutmadı. İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay İlker Şimşek ve İstanbul Jandarma Komutanlığı personeli Yenier’in derste olduğu sırada sınıfa girerek çiçek ve hediye verdi. Jandarma, Fatma öğretmenin öğrencilerine de oyuncak bebek ve araba hediye etti.
EMEKLİLER UNUTULMADI
Yapılan ziyaretten çok mutlu olan ve duygulanan Yenier, “Çok duygulu ve anlamlı bir ziyaretti. Hepsine çok teşekkür ederim” dedi. Emekli öğretmenleri de evlerinde ziyaret eden jandarma, çiçek ve çeşitli hediyeler sunarak, Öğretmenler Günü’nü kutladı. İstanbul Motorize Jandarma Trafik Timi’nde görevli Uzman Çavuş Ali Cenk Yenier 6 Eylül 2019’da İstanbul Havalimanı yolunda ilerlediği sırada hatalı sollama yapan bir TIR’a arkadan çarpmış ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
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