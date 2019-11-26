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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Damla GÜLER/İSTANBUL
26.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Jandarmadan anlamlı ziyaret

Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
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Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
Jandarmadan anlamlı ziyaret

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında 130 okulda görev yapan 1886 eğitimciyi ziyaret ederek Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Öğretmenlere çiçek ve çeşitli hediyeler veren İstanbul İl Jandarma Komutanlığı personeli 6 Eylül’de şehit olan 35 yaşındaki Uzman Çavuş Ali Cenk Yenier’in ilkokul öğretmeni olan eşini de unutmadı. İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay İlker Şimşek ve İstanbul Jandarma Komutanlığı personeli Yenier’in derste olduğu sırada sınıfa girerek çiçek ve hediye verdi. Jandarma, Fatma öğretmenin öğrencilerine de oyuncak bebek ve araba hediye etti.

 

EMEKLİLER UNUTULMADI

Yapılan ziyaretten çok mutlu olan ve duygulanan Yenier, “Çok duygulu ve anlamlı bir ziyaretti. Hepsine çok teşekkür ederim” dedi. Emekli öğretmenleri de evlerinde ziyaret eden jandarma, çiçek ve çeşitli hediyeler sunarak, Öğretmenler Günü’nü kutladı. İstanbul Motorize Jandarma Trafik Timi’nde görevli Uzman Çavuş Ali Cenk Yenier 6 Eylül 2019’da İstanbul Havalimanı yolunda ilerlediği sırada hatalı sollama yapan bir TIR’a arkadan çarpmış ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

 

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Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
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