Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı astsubay başvurusu için son gün ne zaman?
Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere de 3 bin 40 erkek, 335 kadın olmak üzere toplam 3 bin 375 askeri personel alımı yapılacak. Ön başvurular, 'https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris"' internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla alınacak. Peki, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı astsubay başvurusu için son gün ne zaman?
Devlet Personel Başkanlığının internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığının erkek/kadın muvazzaf/sözleşmeli astsubay ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erkek/kadın sözleşmeli astsubay alımı yapılacak. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesine yapılacak olan subay ve astsubay alımı için şartlar yayımlandı. 25 Şubat tarihinde başlayan ve 13 Mart tarihine kadar devam edecek olan Jandarma ve Sahil Güvenlik subay-astsubay öğrenci alımı başvurusu, E-Devlet üzerinden yapılacak.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Ön başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresleri ile, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden eDevlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
b. Adayların “Başvuru Kılavuzunun” tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir.
c. Başvurular, 25 Şubat 2019 günü başlayıp, 13 Mart 2019 günü saat 23:59’da sona erecektir.
ç. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne eDevlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.
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