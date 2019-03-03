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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.03.2019 - 20:57, Son Güncelleme:

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı astsubay başvurusu için son gün ne zaman?

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Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı astsubay başvurusu için son gün ne zaman?

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere de 3 bin 40 erkek, 335 kadın olmak üzere toplam 3 bin 375 askeri personel alımı yapılacak. Ön başvurular, 'https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris"' internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla alınacak. Peki, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı astsubay başvurusu için son gün ne zaman?

Devlet Personel Başkanlığının internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığının erkek/kadın muvazzaf/sözleşmeli astsubay ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erkek/kadın sözleşmeli astsubay alımı yapılacak. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesine yapılacak olan subay ve astsubay alımı için şartlar yayımlandı. 25 Şubat tarihinde başlayan ve 13 Mart tarihine kadar devam edecek olan Jandarma ve Sahil Güvenlik subay-astsubay öğrenci alımı başvurusu, E-Devlet üzerinden yapılacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Ön başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresleri ile, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden eDevlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b. Adayların “Başvuru Kılavuzunun” tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir.

c. Başvurular, 25 Şubat 2019 günü başlayıp, 13 Mart 2019 günü saat 23:59’da sona erecektir.

ç. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne eDevlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

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