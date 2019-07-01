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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.07.2019 - 12:59, Son Güncelleme:

Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi 220 erkek öğrenci alacak - Başvuru şartları neler?

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Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi 220 erkek öğrenci alacak - Başvuru şartları neler?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi, Devlet Personel Başkanlığı’nın resmi sayfası üzerinden ilan yayımladı. Yapılan duyuruya göre, Jandarma Ve Sahil Güvenlik Fakültesi’ne 220 erkek öğrenci alınacak. Başvurular 1 Temmuz itibariyle başladı. Peki, Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi öğrenci alımı için başvuru şartları neler?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf subay ihtiyacını karşılamak amacıyla ön başvurular 01-26 Temmuz 2019 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak.

Ön başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresleri ile, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. Lise veya dengi okullardan mezun olmuş veya 09 Eylül 2019 tarihine kadar mezun olacak durumda olmak veya denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmak kaydıyla yabancı ülke lise mezunu olmak,

c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibariyle yirmi bir (21) yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1998 ve sonrası doğumlu olmak) (Mahkeme kararı ile yaş düzeltmesi yaptıran adayların, yaş düzeltmesinden önceki yaşları esas alınır. Bu husus, sınavlar ve kayıt-kabul işlemleri sırasında kontrol edilecektir.)

ç. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

d. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

e. www.jandarma.gov.tr ve www.jsga.edu.tr internet adreslerinde yayımlanan “2019 Yılı Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi Öğrenci Temini Başvuru Kılavuzu’nda belirtilmiş olan başvuru şartlarını taşımak.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi ilanı için tıklayın

 

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