Jandarma uzman erbaş başvuru sonuçları hangi gün açıklanacak?

Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları için gözler genel komutanlığın internet sitesine çevrildi. Nisan ayının ilk günlerinde son bulan başvuru sürecinin ardından adaylar, Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları için araştırmalarına başladı. Peki, Jandarma uzman çavuş başvuru sonuçları hangi gün açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI HANGİ GÜN YAYIMLANIR?

19 Mart ile 4 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen Jandarma uzman erbaş başvurusu, KPSS puanı var olan ve KPSS puanı bulunmayan olmak üzere iki sınıfta gerçekleşmişti.

Jandarma uzman erbaş alımı ön başvuru sonuçlarının astsubay temin sınav çağrısının da yapılmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde açıklanacağı söylenebilir.

Konuyla ilgili Jandarma Genel Komutanlığı'ndan herhangi bir bilgi edinilmesi halinde detaylar haberimizin içerisine eklenecektir.

MÜLAKATA KİMLER ÇAĞRILACAK?

Ön başvuru yapan adaylardan çağrılma önceliklerine göre sınav tarihi ve sınav alanlarının kapasitesi nedeniyle 40.000 aday sınavlara çağrılacaktır. Sınavlara çağrılacak adayların %50‟si (20.000 kişi) 2018 yılı KPSS‟den (P3, P93, P94) en az 50 puan alanlardan, %50‟si (20.000) ise 2018 yılı KPSS puanı olmayanlardan seçilecektir.

2018 yılına ait KPSS notu (en az 50 puan) olan 20.000 adayın;



(1) %35‟i (7.000) Lise mezunu olanlardan, (2018 yılı KPSS‟den P94 puan türünden en az 50 alanlar)



(2) %33‟ü (6.600) Ön lisans mezunu olanlardan, (2018 yılı KPSS‟den P93 puan türünden en az 50 alanlar)



(3) %32‟si (6.400) Lisans mezunu olan adaylardan çağrılacaktır. (2018 yılı KPSS‟den P3 puan türünden en az 50 alanlar)



Lise (7.000 kişi) kontenjanının doldurulamaması durumunda, eksik kalan kontenjan Ön lisansa, önlisans kontenjanının doldurulamaması durumunda lisans kontenjanına aktarılacaktır.



Lisans kontenjanının doldurulamaması durumunda ise sırayla lise, önlisans kontenjanına aktarılacaktır.



(4) Her öğrenim seviyesi (Lisans, Ön Lisans, Lise) kendi arasında KPSS notu yüksek olanlardan başlamak suretiyle çağrılacaktır.



(5) 2018 yılı KPSS notu (en az 50) bulunan adaylara tahsis edilen 20.000 kişilik kontenjanın doldurulamaması durumunda eksik kalan kontenjan öğrenim seviyesine göre 2018 yılı KPSS puanı hiç olmayan ya da (50) puanın altında notu olan adayın kontenjanına aktarılacaktır.

2018 yılı KPSS notu hiç olmayan ya da (50) puanın altında olan 20.000 adayın;



(1) %35‟i (7000) Lise mezunu olanlardan,

(2) %33‟ü (6600) Ön lisans mezunu olanlardan,

(3) %32‟si (6400) Lisans mezunu olan adaylardan çağrılacaktır.

Lise (7000 kişi) kontenjanının doldurulamaması durumunda, eksik kalan kontenjan

Ön lisansa, önlisans (6600) kontenjanının doldurulamaması durumunda lisans (6400) kontenjanına aktarılacaktır.

Lisans kontenjanının doldurulamaması durumunda ise sırayla lise, önlisans kontenjanına aktarılacaktır.

Eğitim seviyelerine (Lisans, önlisans, lise) göre belirlenen kontenjandan fazla aday olması durumunda yaşı küçük olan aday (Örneğin 1993 ve 1996 doğumlu adaydan 1996 doğumlu olan tercih edilecektir.) seçme sınavlarına çağrılacaktır.

2018 yılı KPSS notu hiç olmayan ya da (50) puanın altında adaylara tahsis edilen 20.000 kişilik kontenjanın doldurulamaması durumunda, eksik kalan kontenjan öğrenim seviyesine göre 2018 yılı KPSS puanı olan adayların kontenjanına aktarılacaktır.