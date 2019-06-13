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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.06.2019 - 14:19, Son Güncelleme:

Jandarma uzman erbaş alımında ikinci şans! Ek sınavlar ne zaman?

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Jandarma uzman erbaş alımında ikinci şans! Ek sınavlar ne zaman?

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) tarafından geçtiğimiz mart ayında alımı başlatılan uzman erbaş istihdamında, ihtiyaç halinde ek sınav yapılacağı açıklandı. Jandarma Genel Komutanlığı, konuyla ilgili detayları açıkladı. Peki, Jandarma uzman erbaş alımı başvuru süreci nasıl şekillenecek? Ek sınavlar ne zaman? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) uzman erbaş alımı için ek sınav sürecini erişime açtı. Yakın zamanda 40 bin kişiyi mülakatlarda değerlendiren Jandarma Genel Komutanlığı, ihtiyaç dahilinde ek bir sınavın daha yapılacağını duyurdu. Peki, Jandarma uzman erbaş alımı ek sınav süreci nasıl şekillenecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI İÇİN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Geçtiğimiz başvuru döneminde başvuruda bulunan adayların tamamının sınava çağrılacağını açıklayan Jandarma Genel Komutanlığı, konuyla ilgili şu açıklamaları paylaştı;

Jandarma Genel Komutanlığının sözleşmeli uzman erbaş ihtiyacını karşılamak amacıyla 19 Mart-04 Nisan 2019 tarihleri arasında nternet üzerinden ön başvurular alınmış ve Sınavlara çağrılan 40.000 adayın sınavları 06-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında icra edilmiştir.

Sınavlar sonrasında; Jandarma Genel Komutanlığının personel temin yetiştirme planları ve artan uzman erbaş ihtiyacı doğrultusunda başvuru kılavuzunda belirtilen esaslar dâhilinde sınava çağrılmayan adayların tamamının, müteakip dönemde yapılacak sınavlara çağrılması planlanmıştır.

Eğitim süresi, eğitim birliklerinin ve sınav alanlarının kapasitesi doğrultusunda belirlenecek sınav takvimleri https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresinde yayımlanacaktır.

Adayların herhangi bir hak kaybına uğramamaları maksadıyla sınavlar ile ilgili güncel duyurular ile sınav çağrılarını https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresinden takip etmeleri gerekmektedir.

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