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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.07.2019 - 15:18, Son Güncelleme:

Jandarma Komutanlığı 400 güvenlik korucusu alımı başvurusu nasıl yapılır?

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Jandarma Komutanlığı 400 güvenlik korucusu alımı başvurusu nasıl yapılır?

Jandarma Şırnak İl Komutanlığı 400 güvenlik korucusu alımı için duyuru yayımladı. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı bünyesine yapılacak olan 400 güvenlik korucu için 5-19 Temmuz tarihleri arasında başvuru işlemlerinin gerçekleştirebilecek. Peki, Jandarma İl Komutanlığı, 400 güvenlik korucusu alımı için başvuru şartları neler olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Jandarma İl Komutanlığı  400 güvenlik korucusu başvurusu, Şırnak Valiliğinin yayımladığı ilana göre gerçekleştirilecek. Buna göre adaylar, başvuru evraklarında talep edilen dosyaları toparlayarak başvurularını gerçekleştirebilecek. İşte, Jandarma Genel Komutanlığı 400 güvenlik korucusu müracaatı için gerekli evraklar ve detaylı bilgiler;

Güvenlik Korucusu alım işlemleri ile ilgili 05 Temmuz 2019 tarihinde başlayarak 19 Temmuz 2019 tarihinde son bulacaktır.

Müracaat için gerekli evrakların;
1. Müracaat Dilekçesi (İl Merkezinde Valilik Makamına, İlçelerde Kaymakamlık Makamına şeklinde)
2. Adli Sicil Belgesi
3. Sağlık Kurulu Raporu (Heyet)
4. Askerlik Durum Belgesi
5. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
6. Kimlik Fotokopisi
7. Yerleşim Yeri Belgesi
8. Öğrenim Durum Belgesi
9. (6) Adet Vesikalık Fotoğraf hazırlanarak İlçe Jandarma Komutanlıklarına başvurulması ilan olunur.

 

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