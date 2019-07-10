Jandarma Komutanlığı 400 güvenlik korucusu alımı başvurusu nasıl yapılır?
Jandarma Şırnak İl Komutanlığı 400 güvenlik korucusu alımı için duyuru yayımladı. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı bünyesine yapılacak olan 400 güvenlik korucu için 5-19 Temmuz tarihleri arasında başvuru işlemlerinin gerçekleştirebilecek. Peki, Jandarma İl Komutanlığı, 400 güvenlik korucusu alımı için başvuru şartları neler olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Jandarma İl Komutanlığı 400 güvenlik korucusu başvurusu, Şırnak Valiliğinin yayımladığı ilana göre gerçekleştirilecek. Buna göre adaylar, başvuru evraklarında talep edilen dosyaları toparlayarak başvurularını gerçekleştirebilecek. İşte, Jandarma Genel Komutanlığı 400 güvenlik korucusu müracaatı için gerekli evraklar ve detaylı bilgiler;
Güvenlik Korucusu alım işlemleri ile ilgili 05 Temmuz 2019 tarihinde başlayarak 19 Temmuz 2019 tarihinde son bulacaktır.
Müracaat için gerekli evrakların;
1. Müracaat Dilekçesi (İl Merkezinde Valilik Makamına, İlçelerde Kaymakamlık Makamına şeklinde)
2. Adli Sicil Belgesi
3. Sağlık Kurulu Raporu (Heyet)
4. Askerlik Durum Belgesi
5. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
6. Kimlik Fotokopisi
7. Yerleşim Yeri Belgesi
8. Öğrenim Durum Belgesi
9. (6) Adet Vesikalık Fotoğraf hazırlanarak İlçe Jandarma Komutanlıklarına başvurulması ilan olunur.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle