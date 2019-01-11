Jandarma komutanına uyuşturucudan gözaltı
İzmir'in Aliağa ilçesinde düzenlenen operasyonda, Hakkari Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı B.Ö. ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) istifa eden bir uzman çavuşun da aralarında bulunduğu 17 zanlı gözaltına alındı, yaklaşık 1 ton uyuşturucu ele geçirildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları tespit edilenlere yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aliağa'da bir tatil köyündeki villaya operasyon düzenledi.
Ekipler, olayla bağlantısı bulunduğu iddia edilen Hakkari Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı B.Ö. ve TSK'dan istifa eden uzman çavuş M.Ç. ile A.Ç, T.K, S.Ç, M.F.Ç, Suriye vatandaşları A.M, H.A, A.A. ve İ.B'yi gözaltına aldı.
Soruşturma kapsamında adresinde bulunamayan Y.Y. de ekiplerin çalışmasıyla yakalandı. Gözaltına alınan 17 zanlı, emniyete götürüldü.
Şüphelilerin yurt dışı bağlantılı olarak getirdikleri uyuşturucuyu Ege Denizi kıyılarından İzmir'e sevk etmeyi planladıkları iddia edildi.
Operasyon anı kamerada
Bu arada İzmir Emniyet Müdürlüğü, operasyon anına ilişkin kamera görüntülerini paylaştı.
Görüntülerde, bir iş yerinin çevresinde önlem alan ekiplerin depoyu bir süre takip etmeleri, bu sırada bir kamyonetin içeriye girmesiyle kepenklerin kapandığı görülüyor. İçeriden panelvan aracın çıkmasıyla ekiplerin operasyonu başlatması, şüphelileri gözaltına alması ve uyuşturucuların ele geçirilmesi de kayıtlarda yer alıyor.
1 TON UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan operasyonla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen ve gözaltına alınanlar arasında Çukurca ilçe Jandarma Komutanı Binbaşı'nın da olduğu operasyon kapsamında bugün itibariyle gözaltı sayısı 17’ye yükselmiş olup, son yapılan arama işlemleri sonucunda toplam 1 ton (1000 kg) civarı Skunk tabir edilen esrar maddesi, 500 gram (yarım kilo) likit halde esrar maddesi, 5 adet uzun namlulu otomatik silah, silahlara ait 10 adet şarjör, 1 adet 45 kalibre tabanca, tabancaya ait 2 adet şarjör, 100 adet tabanca mermisi, 2 adet pompalı tüfek ve tüfeklere ait 58 adet fişek ve 60 metre uzunluğunda halat bulunmuştur. Uyuşturucu maddeyi yurtdışından getirdiği belirlenen yabancı uyruklu 1 şüphelinin aranmasına devam edilmektedir.''
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