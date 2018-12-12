Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik açıktan personel alımı yapacak
Jandarma Genel Komutanlığı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı açıktan devlet personeli alımı yapacaklarını duyurdu. Resmi internet sayfasından yayınlanan ilana göre, Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarında istihdam edilmek üzere 33, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında istihdam edilmek üzere 4 olmak üzere toplam 37 açıktan devlet memuru alımı yapılacak. Peki, jandarma ve sahil güvenlik açıktan personel alımı için başvuru şartları neler?
Ön başvurular 11 Aralık 2018 tarihinde başlayarak, 26 Aralık 2018 tarihinde saat:17.00'da sona erecek şekilde sadece www.jandarma.gov.tr internet adresinden “Personel /Öğrenci Alı başvuruları ve Sonuçları” kısmından yapılacaktır. internet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak ve bu başvurulara cevap verilmeyecektir.
Başvurular Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemine e-Devlet kapısı üzerinden yapılacaktır. e-Devlet sistemine e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.
Temin edilecek tüm branşlar için genel ve özel şartları taşıyan adaylara başvuru sonuçları ile başvurusu kabul edilen ve kontenjana girerek değerlendirmeye tâbi tutulacak adayların isim listesi ile sınav tarihleri www.jandarma.gov.tr internet adresi üzerinden “seçme sınavlarına çağrılma” duyurusu, Personel Temin Sistemi „Sonuç Bilgileri‟ kısmı altında “Sonuçlarım‟ kısmından tebliğ niteliğinde duyurulacaktır. Adaylar başvuruların bitiminden sonra bu internet adresini takip edecektir. Ayrıca posta veya telefon yoluyla tebligat yapılmayacaktır.
BAŞVURU ŞARTLARI
a. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.
b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.
c. 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (2018 KPSS) girmiş olmak ve internette yayımlanan başvuru kılavuzunda unvanların karşısında belirtilen puan türünden, belirtilen en az puanı almış olmak.
ç. Müracaat tarihi (internetten yapılan ön başvurunun son günü) itibariyle 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak.
d. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
e. 657 Devlet Memurları Kanunu 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
f. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi görevlerde çalışıyor olmamak.
g. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.
ğ. Yapılacak uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakat sınavında başarılı olmaları durumunda, sevk edilecekleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı, Shl.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre "Devlet Memuru Adayı Olur" kararlı sağlık raporu almış olmak.
h. Hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucu olumlu olmak.
ı. Başvuru kılavuzunda belirtilen kadro unvanlarının hizasında belirtilen niteliklerin tamamına sahip olmak.
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