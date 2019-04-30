‘Jamaika’ya ‘Cemal Emmi’ demişler
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu operasyonu kapsamında bir süredir takip edilen 26 kişi üç gün önce gözaltına alındı.
Tutuklama istemiyle adliyeye sevk edilen şüphelilerin şifreli bir dil kullandıkları anlaşıldı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Onur Kılıç, “Şeker, ecstasy anlamındadır. Buz, metamfetamindir. Cemal Emmi de Jamaika’dır. Ben uyuşturucu kullanıcısıyım. Kullandığım için bu tabirleri biliyorum” dedi. Kılıç, ifadesinin devamında, konuşmalarında geçen ‘Cemal Emmi’nin gerçek kişi olduğunu iddia ederek, “Cemal Emmi dediğimiz şahıs, Nizip’te Attarali diye tabir edilen bir yerde kuşçuluk yapar” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle