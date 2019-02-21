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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.02.2019 - 13:43, Son Güncelleme:

İzzeddin Keykavus kimdir? Tarihi konumu hakkında kısa bilgiler

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İzzeddin Keykavus kimdir? Tarihi konumu hakkında kısa bilgiler

İzzeddin Keykavus, tarihi kaynakları yakından takip eden birçok kişinin merakla araştırdığı isim olmaya devam ediyor. Anadolu Selçuklu Devleti ile Moğollara karşı gösterilen mücadelenin simge isimleri arasında yer alan İzzeddin Keykavus, babasının kötü yönetiminin ardından içinden çıkılması çok zor olan işlerin altından kalkmaya çalışmıştır. İşte, İzzeddin Keykavus hakkında bazı bilgiler

II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in 1245’de ölümü üzerine yerine tezimizin asıl konusunu teşkil eden oğlu II.İzzeddin Keykavus geçmiş ve onunla birlikte Selçuklular da gerçek bir gerileme sürecine girmişlerdir.

Keykavus’un devraldığı Türkiye yukarıda bahsettiğimiz üzere oldukça kötü durumda bulunuyordu. Babasının kötü yönetimi güveni sarsmış, halkı bunalıma sürüklemiş devletin bütün müesseseleri bozulmuş, iç ve dış baskılar özellikle de Moğol Tahakkümü durumu içinden çıkılması zor bir hale getirmişti.

İzzeddin Keykavus’un başa geçtiği zaman ki durumu ve koşulları bilmemiz bu dönemi daha iyi anlamamız açısından oldukça önemlidir.
Keykavus başa geçtiğinde oldukça genç ve tecrübesizdi. Üstelik kardeşleri de tahtta hakları olduğunu iddia etmişlerdir. Bu nedenle onun saltanatı müstakil, müşterek ve taksimli olarak bazı fasılalardan oluşmuştur. Fakat onun tahtı elinde tutamamasının sebebi kardeşlerinden ziyade İran kökenli devlet adamlarının oyunları, Moğol tahakkümü ve kişiliğindeki zaafiyettir.

Sonuçta, II. İzzeddin Keykavus 1261 yılına kadar Türkiye Selçuklu Devleti tarihinde boy göstermiştir. 1278-79 yılındaki ölümüne kadar ise önce Bizans İmpartorluğu daha sonra da Altınorda Hanlığı’nda gurbet hayatı ve sürgün dönemi yaşamıştır. Keykavus’un Türk tarihi açısından oynadığı en önemli rol ise Anadolu’da Moğollar ile mücadeleyi temsil etmiş olmasıdır.

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