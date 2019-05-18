İztuzu’nda yeni işletmeci
DENİZ kaplumbağalarının üreme alanı olan dünyaca ünlü İztuzu Plajı’nın işletmesi Muğla Çevre Eğitim Vakfı İktisadi İşletmesi’ne (MUÇEV) verildi. Daha önce MUÇEV tarafından İztuzu Plajı’nın, işletilmek üzere özel bir şirkete verilmesi çevrecilerin büyük tepkisine neden olmuştu. Tepkiler üzerine dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce ihaleyi iptal etmiş, plajın işletmesi de Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ne verilmişti. İmzalanan sözleşme süresinin bu yıl bitmesinin ardından bakanlık, üniversiteden plajın kendilerine devredilmesini istedi.
11 Nisan’da üniversite plajı bakanlığa devrederken, bakanlık da 12 Nisan’da plajın işletmesini MUÇEV’e verdi. Muğla Üniversitesi İktisadi İşletmeleri Müdürü Mustafa Koyuncu, kamu kuruluşu oldukları için halkın bütçesine uygun fiyatlandırma yaptıklarını belirterek, “Biz bakanlıktan 13 bilimsel projemizi uygulayabilmek için süre uzatımı istedik ama kabul görmedi. İztuzu bizden alındı, MUÇEV’e verildi” dedi. DENİZ kaplumbağalarının üreme alanı olan dünyaca ünlü İztuzu Plajı’nın işletmesi Muğla Çevre Eğitim Vakfı İktisadi İşletmesi’ne (MUÇEV) verildi. Daha önce MUÇEV tarafından İztuzu Plajı’nın, işletilmek üzere özel bir şirkete verilmesi çevrecilerin büyük tepkisine neden olmuştu. Tepkiler üzerine dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce ihaleyi iptal etmiş, plajın işletmesi de Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ne verilmişti. İmzalanan sözleşme süresinin bu yıl bitmesinin ardından bakanlık, üniversiteden plajın kendilerine devredilmesini istedi. 11 Nisan’da üniversite plajı bakanlığa devrederken, bakanlık da 12 Nisan’da plajın işletmesini MUÇEV’e verdi. Muğla Üniversitesi İktisadi İşletmeleri Müdürü Mustafa Koyuncu, kamu kuruluşu oldukları için halkın bütçesine uygun fiyatlandırma yaptıklarını belirterek, “Biz bakanlıktan 13 bilimsel projemizi uygulayabilmek için süre uzatımı istedik ama kabul görmedi. İztuzu bizden alındı, MUÇEV’e verildi” dedi.
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