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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriGündem İzmit'te iğrenç iddia! 14 yaşındaki kızın anne, babası ile amca ve yengesi tutuklandı
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Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli) (DHA)
11.07.2019 - 13:32, Son Güncelleme:

İzmit'te iğrenç iddia! 14 yaşındaki kızın anne, babası ile amca ve yengesi tutuklandı

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İzmit'te iğrenç iddia! 14 yaşındaki kızın anne, babası ile amca ve yengesi tutuklandı

İzmit'te amcasının oğlu D.Ç.P. (11) ile birlikte yaşamaya zorlanan N.P. (14) adlı kız çocuğu, polise sığınıp zorla evde tutulduğunu ve devlet yurdunda kalmak istediğini söyledi. Soruşturma kapsamında N.P.'nin anne- babası ile amcası ve yengesi mahkemece tutuklandı.

İzmit'teki polis merkezine geçen hafta giden N.P., yaklaşık 4 ay önce amcasının oğlu D.Ç.P. ile birlikte yaşamaya zorlandığını, amcası ile yengesinin kendisini zorla evde tuttuğunu ve dışarı çıkmasına dahi izin vermediğini söyledi.

N.P., amcasını ve yengesini çorap satma bahanesiyle ikna edip polis merkezine geldiğini anlattı. Ailesine de teslim edilmek istemediğini belirten N.P. devlet yurdunda kalmak istediğini söyledi.

N.P.'nin şikayeti üzerine cumhuriyet savcısına bilgi verildi. N.P., devlet korumasına alındı. Polis, küçük kızın annesi N.P. (52), babası M.P. (47), amcası Ç.P. (53) ve yengesi S.P.'yi (51) gözaltına aldı. Kuzen D.Ç.P. de soruşturmada mağdur olarak yer aldı. Adliyeye sevk edilen N.P.'nin anne- babası ile amcası ve yengesi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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