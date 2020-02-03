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GeriGündem İzmir'in birçok ilçesinde su kesintisi - İzmir'de sular ne zaman gelecek?
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Haber Giriş: 03.02.2020 - 12:56,Son Güncelleme:/

İzmir'in birçok ilçesinde su kesintisi - İzmir'de sular ne zaman gelecek?

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İzmir'in birçok ilçesinde su kesintisi - İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'in birçok ilçesine planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında su verilemiyor. İZSU'nun internet sitesi üzerinde yer alan planlı kesinti programına göre, Bergama, Narlıdere, Gördes, Kırkağaç ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek?

GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. 3 Şubat tarihli su kesintisi listesini paylaştı. Yayınlanan planlı su kesintisi programında kesintiden etkilenecek mahalleler, kesintinin başlama- bitiş saati ve nedeni gibi bilgiler yer alıyor. İzmir'de sabah saatlerinde başlayan su kesintileri bazı ilçelerde akşam saatlerine kadar devam edecek. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek?

TARİHBAŞLAMA SAATİBİTİŞ SAATİKESİNTİ NEDENİKESİNTİDEN ETKİLENECEK BÖLGE VE SEMTLER
3.02.202008:3010:00ARIZA ONARIM BAKIMULUCAMİ, EFENDİ, KETHÜDA MAHALLESİNİN BİR KISMI, HASHOCA, ŞEYHİSA, CUMHURİYET, HACIİSHAK MAHALLELERİ
3.02.202009:0017:00TESİS ÇALIŞMASIYENİ MAHALLE
3.02.202009:0017:00TESİS ÇALIŞMASIKIRKAĞAÇ HACET MAHALLESİ TR 1 - ARMUTÇUK MAHALLESİ TR 1 - UEDAŞ HALKAPINAR VE EĞRİDERE TRAFOLARI
3.02.202009:0011:00ARIZA ONARIM BAKIMMALAZ MAHALLESİ TR-1 MALAZ BAĞBAŞI TR-1 ( KISMİ KESİNTİ OLACAK )
3.02.202009:0017:00ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASILÜTFİYE MAHALLESİ TARIM SULAMA ALANLARI VE İŞLETMELER
3.02.202009:0017:00YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASIDAĞHACIYUSUF MAHALLESİ TR-1 (KISMİ KESİNTİ OLACAKTIR)
3.02.202009:0017:00TESİS ÇALIŞMASIBARIŞ ,TREBOLU, KURŞUNLU, BAHÇECİK,KARAAĞAÇ MAHALLELERİNİN TAMAMI ,FESTİVA ALIŞ VERİŞ MERKEZİ, JEOTERMAL MERKEZİ, KURŞUNLU PİKNİK ALANI, FRİDA SU, FRİDA KURŞUNLU TESİSLERİ, ŞENDİL OTOMATİV, LİDYA SARDES OTEL, TRAFİK YÖN İKAZ UYARI IŞIKLARI, BU BÖLGELERE BAĞLI TARIMSAL SULAMA VE TİCARETHANELER
3.02.202009:0010:00TESİS ÇALIŞMASICAFERBEY EVREN MAHALLESİ, GÜVEN BLOK , ONUŞLAR TAVUK, GÜRKAN BLOK, SOĞUK HAVA DEPOSU, MRT ŞEN, İLHANLAR GIDA, BAHÇEŞEHİR OKULLARI, BARIŞ TREBOLU MAHALLESİ, GÜLNAR SİTELERİ, GİRGİNLER ÖZEL TRAFO
3.02.202009:0012:00TESİS ÇALIŞMASIARDA MAHALLLESİ YARHASANLAR MAHALLESİ PEKER MAHALLESİ
3.02.202009:0017:00TESİS ÇALIŞMASIFUNDACIK DAĞYAKA MAHALLESİ TR-1
3.02.202009:0017:00TESİS ÇALIŞMASISİNDELLİ, SÜLEYMANKÖY, SABANCILAR, SIRTKÖY, EVKAFTEPE, SAKARKAYA, BÜKNÜŞ, ARABACIBOZKÖY, MSV MADENCİLİK, BUSMER MADENCİLİK, EVKAFTEPE MERMER, SÜLEYMANKÖY ORMAN İŞLETME, TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ, MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ
3.02.202009:0017:00TESİS ÇALIŞMASIŞATIRLAR MAHALLESİ
3.02.202009:0017:00TESİS ÇALIŞMASIKEÇİLİKÖY MAHALLESİ
3.02.202009:0017:00TESİS ÇALIŞMASIHACIİSHAK MAHALLESİ 15 SK SONU KARAOSMANOĞLU SAN SİT , BURSA DOĞALTAŞ, TARİŞ, ÇİMBETON, İMT MÜHENDİSLİK, KENT BETON, DERYA UN, YEŞİL ENERJİ, BATIÇİM, AYMER, ÇORLU HAZOĞULLARI BELEDİYE SOSYAL TESİSLERİ, BENZİNLİKLER, KAYALI SOĞUK HAVA DEPOSU VE İŞLETMELER
3.02.202009:0017:00YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASIZİYANLAR MAHALLESİ
3.02.202010:0013:00ARIZA ONARIM BAKIMESKİN MAHALLESİ KARAÇAĞIL
3.02.202011:0015:00ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASICUMHURİYET VE HACIİSHAK MAHALLELERİ 251-254-255-257-258-256/1-252-253-251/1-256/3-250-249/3-249/8-249/2-249/1 SOKAKLAR VE CİVARLARI
3.02.202012:0014:00ARIZA ONARIM BAKIMEFENDİLİ MAHALLESİ TR-1 EFENDİLİ ESENYURT MAHALLESİ TR-1 ( KISMİ KESİNTİ OLACAK )
3.02.202015:0017:00ARIZA ONARIM BAKIMOĞULDURUK MAHALLESİ TR-1 HASYURT MAHALLESİ TR-1 AKYAR MAHALLESİ TR-1 ( KISMİ KESİNTİ OLACAK )
3.02.202017:0018:00TESİS ÇALIŞMASICAFERBEY EVREN MAHALLESİ, GÜVEN BLOK , ONUŞLAR TAVUK, GÜRKAN BLOK, SOĞUK HAVA DEPOSU, MRT ŞEN, İLHANLAR GIDA, BAHÇEŞEHİR OKULLARI, BARIŞ TREBOLU MAHALLESİ, GÜLNAR SİTELERİ, GİRGİNLER ÖZEL TRAFO
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