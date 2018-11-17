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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
17.11.2018 - 17:26, Son Güncelleme:

İzmir’den kalkan uçakta büyük şok! Hostes yolcudan o sözleri duyunca...

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İzmir’den kalkan uçakta büyük şok! Hostes yolcudan o sözleri duyunca...

İzmir-İstanbul seferine hazırlanan uçaktaki bir yolcunun, kucağındaki çantasını kabin bagajına bırakmasını rica eden hostese söylediği "TNT taşıyorum, yanımdan ayıramam" sözleri üzerine kaptan pilot, "acil eylem planını" uyguladı. Yolcuların tahliyesi sonrası İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin arama yaptığı uçak, yaklaşık 4 saat sonra havalandı. "Hostese şaka yaptığını" söyleyen yolcu ise gözaltına alındı.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda kalkışa hazırlanan uçakta bir yolcunun sarf ettiği sözler, acil eylem planının devreye alınmasına ve uçağın yaklaşık 4 saat rötar yapmasına neden oldu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan dün saat 20.15'te İstanbul Atatürk Havalimanı'na sefer gerçekleştirecek Türk Hava Yolları'nın TK 2335 sefer sayılı "Gölbaşı" isimli uçağında ilginç bir olay yaşandı.

Uçağa 151 yolcunun binmesinin ardından koltuklarına oturan yolculardan U.D, kabin görevlisi tarafından "kucağınızdaki çantanızı kabin bagajına alabilir miyiz?" diye uyarıldı.

Çantasını vermek istemeyen U.D'nin, görevliye "TNT taşıyorum, yanımdan ayıramam" karşılığını vermesi üzerine, kabin görevlisi konuyu kaptan pilota aktardı.

Kaptan pilot da prosedürü uygulayarak, acil eylem planı kapsamında güvenlik birimlerine haber verdi.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Uçak, 151 yolcusunun tahliye edilmesi sonrası pist başında bulunan tecrit edilmiş alana çekildi. Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından, saat 21.10'da uçakta bomba imha uzmanları ve dedektör köpeklerle arama yapıldı.

Tüm bagajların dedektör köpek kontrolünden ve X-Ray cihazından geçirildiği aramalarda, herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadı. Aramanın saat 21.42'de tamamlanmasının ardından yolcuların tekrar alındığı uçak, saat 00.23'te seferini gerçekleştirdi.

ŞAKA YAPMIŞ

Havayolu şirketinin şikayeti üzerine yolcu U.D, polis ekiplerince gözaltına alındı. "Suç uydurmak ve insanları paniğe sevk etmek" suçlarından hakkında işlem yapılan U.D, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kuyumculuk yaptığı öğrenilen U.D'nin, ifadesinde, değerli taş ve eşyalar bulunan çantasını yanından ayırmamak için, kendisinden çantasını isteyen hostese vermediğini ve şaka yaptığını söylediği öğrenildi.

Hostese söylediği sözleri "söz gelimi" dile getirdiğini ifade eden U.D'nin, "Şaka yapmıştım. Böylesi bir durumun ortaya çıkacağını düşünemedim." dediği belirtildi.

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