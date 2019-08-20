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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA - Taylan YILDIRIM / İZMİR(DHA)
20.08.2019 - 09:29, Son Güncelleme:

İzmir'deki yangın 3. gününde! Gözyaşlarıyla izlediler

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayan ve Seferihisar ile Menderes ilçelerine sıçrayan orman yangını, 3. gününde kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Vatandaşlar gözyaşları içerisinde yangını izlerken bir mahalleli ''Elimiz ayağımız titriyor. Bizim her şeyimiz burada'' dedi.

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  • İzmirdeki yangın 3 gündür devam ediyor
  • İzmirdeki yangın 3 gündür devam ediyor
  • İzmirdeki yangın 3 gündür devam ediyor
  • İzmirdeki yangın 3 gündür devam ediyor
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Pazar günü saat 13.00'de Karabağlar'ın Tırazlı mevkisinde başlayıp diğer iki ilçeye sıçrayan orman yangını devam ediyor.

Yaklaşık 500 hektarlık alanda etkili olan yangını kontrol altına alabilmek için gece boyu çalışan ekiplere havanın aydınlanmasıyla birlikte helikopterler de destek vermeye başladı.

Yangına 20 helikopter ile 200 arazöz müdahale ediyor.

Zaman zaman etkisini artıran rüzgar ekiplerin işini zorlaştırırken, bazı vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Öte yandan, yangının şu anda yerleşim yerini tehdit etmediği bildirildi.

GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE İZLİYORLAR

Vatandaşlar, yangını evlerinin bahçelerinde ya da bağlarında gözyaşları içinde izlerken, kimileri de tedbir amacıyla evlerinin etrafını hortumla suladı.

Bazı vatandaşlar alevlerin ulaşma riskine karşı bağlarında nöbet tutarak arazözler ve yer ekiplerine yardım etti. Menderes'e bağlı Bahçecik Mahallesi sakinleri ise evlerinin çatılarına çıkarak Kurbalıdere mevkisinde yükselen alevleri izledi.

"ELİMİZ AYAĞIMIZ TİTRİYOR"

Menderes'e bağlı Yeniköy Mahallesi sakinlerinden Ahmet Sivri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün çıkan yangının köylerine yaklaştığını bu durumun tüm mahalleliyi çok üzdüğünü söyledi.

Mahallenin boşaltılma ihtimalinin olduğunu belirten Sivri, "Yangının devam ettiği alanda vadiler çok derin, itfaiye ve arazözlerin çıkamadığı yerler var. Ekipler müdahale de ediyor ama sönmüyor. Elimiz ayağımız titriyor. Bizim her şeyimiz burada." dedi.

Hasan Ersüz ise ağaçların ve ormanda yaşayan hayvanların telef olduğunu, bu durumun kendisini çok üzdüğünü, yangının bir an önce sönmesini istediğini ifade etti.

Bekleyiş sürüyor, tüm gözler orada... İşte İzmirdeki orman yangınında son durum
Bekleyiş sürüyor, tüm gözler orada... İşte İzmir'deki orman yangınında son durum
Karabağlar'da başlayan orman yangını iki mahalleye yaklaştı
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