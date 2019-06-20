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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
20.06.2019 - 12:18, Son Güncelleme:

İzmir'deki usulsüz dinleme davasında karar

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İzmir'deki usulsüz dinleme davasında karar

İzmir'deki "usulsüz dinleme" davasında yargılanan 27'si eski emniyet mensubu 29 sanık, 7 yıl 11 aydan 292 yıl 3 aya kadar değişen sürelerde hapis cezalarına çarptırıldı.

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesince, "gerçeğe aykırı belgeler düzenleyerek başka isim ve IMEI numaraları üzerinden alınan mahkeme kararlarıyla usulsüz dinleme yaptıkları" gerekçesiyle yargılanan emniyet mensupları hakkındaki karar açıklandı.

Mahkeme Başkanı, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlarının katıldığı duruşmada, davanın darbe girişimi öncesi usulsüz dinleme suçlamasıyla ilk açılan davalardan biri olduğunu ve 5 yıl sürdüğünü söyledi.

Başkan, 40 sanıktan aralarında eski emniyet müdürlerinin bulunduğu 29 sanığa "resmi belgede sahtecilik", "kişisel verilerin kaydedilmesi", "FETÖ üyeliği ve yöneticiliği" gibi suçlardan 7 yıl 11 ay ile 292 yıl 3 ay 15 gün arasında değişen hapis cezaları verildiğini belirtti.

Davada kararını açıklayan mahkeme, İzmir Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Hamza Doğan'a 292 yıl 3 ay 15 gün, eski komiser yardımcısı Kürşat Şenol Yılmaz'a 200 yıl 10 ay, eski İzmir İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Taner Aydın'a 149 yıl 17 ay, eski Batman Emniyet Müdürü Hasan Ali Okan'a 46 yıl 23 ay hapis cezası verdi.

Diğer 25 sanığı da çeşitli hapis cezalarına çarptıran mahkeme, 9 sanığın beraatine hükmetti.

Haklarında yakalama kararı bulunan iki sanığın dosyası ayrıldı.

KARARDA ŞEHİTLER VURGUSU

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesinin, "gerçeğe aykırı belgeler düzenleyerek başka isim ve IMEI numaraları üzerinden alınan mahkeme kararlarıyla usulsüz dinleme yaptıkları" gerekçesiyle 29 sanığa toplam 1616 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verdiği kararda, "Bu karar darbe gecesi başta vatan için ölüme gözünü kırpmadan koşan kahraman Astsubay Ömer Halisdemir olmak üzere 250 şehit ile 2 bin 193 gazi yurttaşımıza, vatanını ve devletini gerçek anlamda seven, daima tam bağımsızlığı hedefleyen Türk milletine ithaf olunur." ifadeleri yer aldı.

Kararda şunlar kaydedildi: 

"Sanıklar, savunmalarında müşteki ve mağdur olarak görünen kişiler ile ilgili yasa dışı hiçbir işlemin yapılmadığı, meslek itibarıyla önleme dinlemesinde isimleri görünen kişilerin adına olan telefon numaralarının dinlendiği, bu telefonları başka şahısların da kullanmış olabileceğini ileri sürseler de toplumda önemli iş ve mevki sahibi olan iş adamları, general konumunda iki askeri personel, hakim, hemşire, bayan kuaförü, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, gazeteci, doktor, avukat, sanatçı ve mankenler hakkında yasa dışı bir eylem yapacak bir örgüt elemanı gibi önleme dinlemesi yapılması nedeniyle savunmalar inandırıcı bulunmamıştır. Bu dinlemelerin örgüt faaliyeti kapsamında kişisel verileri yasa dışı elde etme ve zamanla kullanma süreci olduğu sonucuna varılmıştır.

Bu dinlenilen insanlar arasında avukat, emniyet müdürü, işletmeci, özel şirkette satış müdürü, laboratuvar teknisyeni, müteahhit, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli binbaşı, emekli tuğgeneral, öğrenci, mimar, garson, Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, parti görevlisi, diş hekimi gibi meslek grupları bulunmaktadır.

Bu dinledikleri insanları "Türk İntikam Tugayı" örgütünün üyeleri gibi dinliyorlar. Amaçları toplumdaki önemli kişilerden veri elde etmek." 

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