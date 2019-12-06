İzmir'deki kolejde kriz sürüyor... Veliler böyle tepki gösterdi

İzmir'de 7 şubesi bulunan, İstanbul merkezli bir kolejin Bornova- Evka 3 şubesindeki öğrencilerinin velileri, yaklaşık 3 aydır öğretmen maaşlarının ödenmediğini ileri sürdü. 2015'te açılan şubenin öğretmenleri, maaşlarını alamamalarına rağmen, eğitim vermeye devam ediyor. Velilerin tepkileri üzerine, kolejin genel müdürlüğünden yalnızca, ‘okulun satışı gündemde olduğu için bekliyoruz’ açıklaması geldi.



Bu açıklamadan tatmin olmayan veliler, öğrencilerin verimli eğitim alabilmesi adına öğretmenlerin yanlarında olduklarını belirterek, anaokulu, ilkokul ve ortaokulda yaklaşık 400 öğrencisi bulunan Evka 3 şubesi önünde toplandı. 70'e yakın veli, ellerinde 'Eğitim ticaret değil, kamu hizmetidir', 'Bu kolejde emek sömürülüyor' dövizlerini taşıdı. Velilerden Elif Göksu, grup adına okuduğu basın açıklamasında, şöyle dedi:



"Yeni nesil eğitim, felsefesiyle geleceğin dünyasının ihtiyaç duyacağı bireyleri bugünden yetiştireceğini bizlere vadeden kolej, öğrencilerimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz ile çalışanlarını bir süredir mağdur ediyor.



Yaklaşık 3 aydır başka hiçbir geliri olmayan öğretmenlerimizin maaşlarını ödemiyor. Maaş alamamalarına rağmen öğretmenler, yaşadıkları sıkıntıları çocuklarımıza yansıtmamaya çalışarak derslere girmeye devam ediyor. Lakin bütün fedakarlıklarına rağmen maaşlarını ne zaman alacakları ise halen belirsizliğini koruyor. Bu nedenle yanıtlanmasını beklediğimiz soruları bir kez de sizlerin huzurunda tekrar soruyoruz. Aylardır satılacağından bahsedilen okulun satışı, neden yapılmıyor? Satış işleminin gerçekleşmemesi durumunda okul yönetimi, Türkiye'nin birçok kentinde bulunan yaklaşık 83 bin öğrenci ve 10 binden fazla çalışanın mağdur olmaması için hangi tedbirleri aldı?



Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu mağduriyetleri görmek adına herhangi bir tedbir ya da önlemi var mı? Hem öğretmenlerimizin, hem ülkenin yarını çocuklarımızın, hem velilerin daha fazla mağduriyet yaşamaması için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşların bir an önce harekete geçmesini bekliyoruz..



Öğretmenlerimizin ve kurum için emek veren çalışanların maaşlarının bir an önce ödenmesini istiyoruz. Bir süredir ülke gündemini meşgul eden okulun artık asli görevi olan eğitime odaklanmasını temenni ediyoruz."



'ÇOCUKLARIMIZIN PSİKOLOJİSİ BOZULDU'



Kızı 8'inci sınıfta okuyan Murat Ayık, "Kızım sınava girecek bu yıl. Bu yaşananların onu nasıl bir ruh haline getirdiğini herkes tahmin edebiliyordur. Hükümet'ten ricam, özel eğitim kurumlarının bütçelerini bakanlık denetlemeli. Biz paralarımızı peşin ödedik. Bu paralar nereye gitti? Ciddi bir rakam. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi 13 milyar TL, bu okulların toplam geliri tahminimce 6-7 milyar TL.



Bu paraların nereye gittiğinin denetlenmesi lazım. Lütfen bu olaya el atılsın. Öğretmen, öğrenci, veli mağdur. Bu okulun sahibinin ticari sıkıntıları, bizim ödediğimiz paralara kadar yansımış durumda" diye konuştu.



Kolejin 6'ncı ve 8'inci sınıfında çocukları eğitim gören veli Metin Yılmaz, "Çocuklarımızın psikolojisi bozuldu. Ben çocuklarımı hangi okula götüreceğim? Bu aşamadan sonra öbür okullarda uyum sağlayabilirler mi? Tüm arkadaşlarımız mağdur duruma düşüyor. Devlet kurumlarımızın bu sorunu bir an önce çözmesini talep ediyoruz" dedi. Bir başka veli Bekir Eronat ise şunları söyledi:



"Adalet ve eğitim devletin öncelikli konuları. Burada hem adalet çiğneniyor, hem de çocukların eğitim hakkı ellerinden alınıyor. Devlet yeri geldiği zaman arabanın cam filmleri ile ilgili bile açıklama yapıyor. Burada 65 bin öğrenci, veliler ve çalışanlarla birlikte 500 bin mağdur var. Ama herkesin kulakları tıkalı. Buna mutlaka el atılması lazım. Bu şakaya gelecek bir konu değil, eğitimden bahsediyoruz."



Açıklamanın ardından veliler okulun önünden ayrıldı.



'ÖĞRETMENLER DERSE GİRMİYOR'



İzmir'de veliler, çocuklarının okuduğu kolejde görevli olan ve 3 aydır maaş alamayan öğretmenlere desteğini sürdürüyor. İstanbul merkezli kolejin Bornova- Evka 3 şubesindeki basın açıklamasının ardından Mavişehir Bilim Kampüsü şubesindeki öğrencilerin velileri de öğretmenlere destek olmak amacıyla bir araya geldi.



Kolej önünde toplanan velilerden Ahmet Kılıç, yaklaşık 10 aydır öğretmenlerine düzenli maaş ödenmediğini ileri sürerek, "Öğretmenlerimiz şu an derslere girmiyorlar; çünkü maaşlarını alamadıkları için huzurlu değiller. Derse girmemeleri, öğrencilerin eğitimini etkiliyor. Biz de bundan şikayetçiyiz. Biz öğretmenlere destek olmak için buradayız. Okul idaresinin buna çözüm bulması gerekir. Bugüne kadar hep 'Birkaç gün daha sabredin' denildi; fakat 'birkaç gün' bitmedi. Bu süre ne zaman bitecek?" dedi.



'ÇOCUKLARIMIZ SINAVA HAZIRLANIYOR'



Oğullarından birinin 5'inci sınıfta diğerinin ise 8'inci sınıfta eğitim gördüğünü belirten Kılıç, "Çocuklarımız sınava hazırlanıyor. Bu yıl LGS'ye girecekler. Türkiye genelinde zor bir sınav. Öğretmenin tekrar motivasyon kazanması zor. Biz elimizden geleni yapmak istiyoruz. Öğretmenlerimize veliler olarak elimizden geleni yapmak istiyoruz. Kolejin, çözümü, basına açıklayarak sağlamasını istiyoruz. Şu an belirsizlik var. Kararsızlık en kötü şeydir. Biz de bilelim, veliler öğrencilerini alıp başka bir okula gidecekse bunu bilelim" diye konuştu.



'PEŞİN ÖDEME YAPAN VELİLER VAR'



Funda Tatar ise 2 çocuğunun da bu okulda eğitim aldığını dile getirerek, şunları söyledi:



"Çocuklarımdan biri 4'e, biri 7'ye gidiyor. Onlar da farkında olayın. Sürekli soru soruyorlar. Öğretmenlerinin moralinin bozuk olduğunu söylüyor. 'Anne biz ne olacağız' diyorlar. Biz her türlü üstümüze düşeni yaptık. Ödemelerimizi yaptık. Okulun sahibi inşaat sektörüne para aktarmış. Bu bizi ilgilendirmiyor. Biz sene başından itibaren ödemelerimizi yapmaya başlıyoruz. Her veli ortalama 2 bin ile 2 bin 500 lira ödeme yapıyor. Sene başında peşin ödeyenler oluyor. Okuldan çocuğunu alan, hala parasını alamayanlar var. Sadece olay öğretmenlerle bitmiyor. Burada çalışan güvenlik, temizlik muhasebe personeli var. 2 gün önce 6 güvenlikçi istifa ettirildi. Bu yöneticilerin yaptığı zorbalık. Mobbing uygulanıyor. Buna bir çözüm bulunmalı. Herkes çocuklarının iyi eğitim almasını istiyor. Kredi kartıyla çay alan öğretmen var. Oysaki öğretmenlerimiz en kutsal varlık."



'EĞİTİME BURADA DEVAM EDİLMELİ'



Öğretmenlerin canla başla çalıştığını anlatan velilerden Meryem Özkocayanak da "Evlerine ekmek götüremiyor ama sabahtan akşama yüzü asılmadan çalışıyorlar. Onlar eğitime katkıda bulunuyor. Daha düne kadar öğretmenlerimiz 'Her şey yolunda' diyordu. Ama sonunda maaşlarını alamadıkları kesinleşti. Biz bu okulun devam etmesini istiyoruz. Biz holding baskısında olmak istemiyoruz. Devlet gerekirse kayyum atayarak bu okulu devam ettirmeli. Eğitim çocukların en temel hakkı. Benim çocuğumu alıp başka bir okula gitmem çözüm değil. Hangi okula gitsek 50 bin lira istiyor. Kontenjanımız yok, diyor. Bu okul çalışmalı. Bizim çocuklarımız burada eğitime devam etmeli" dedi.



