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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
Haber Giriş: 14.11.2019 - 16:48, Son Güncelleme:/

İzmir’deki katliamdan sadece o kurtuldu! Şok detay…

İzmir'in Kiraz ilçesinde, İbrahim A.(45), eşi Döndü A.(38), oğulları Kemal A.(16) ve amca oğulları Erol A.'nın (35) hayatını kaybettiği saldırıdan kısa süre önce çiftin 12 yaşındaki oğulları Yasin'in okula gitmek için evden çıktığı, böylelikle hayatta kaldığı ortaya çıktı. Ölen 4 kişi, otopsilerinin tamamlanmasının ardından yarın toprağa verilecek.

İzmir’deki katliamdan sadece o kurtuldu! Şok detay…
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Kiraz'ın kırsal Çayağzı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Murat A., iddiaya göre, dün saat 09.00 sıralarında, amcasının oğlu İbrahim A.'nın Bağarası Sokak'taki evine geldi. Murat A.'nın kapıyı yumruklayıp, tekmelemesi üzerine İbrahim A. ve eşi  Döndü A. panikle kapıya çıktı. Bu sırada Murat A. belindeki tabancayı çıkarıp, çifti, peş peşe ateş ederek öldürdü. Silah seslerini duyup, dışarı çıkan çiftin oğulları Kemal A., Murat A.'yı elinde silahla görünce kaçmaya başladı. Ancak zanlı, Kemal A.'yı da tabancayla vurarak, öldürdü. Murat A., olay yerinden ayrılacağı sırada, 10 metre ilerideki evinden silah sesini duyup, gelen diğer amcasının oğlu Erol A. ile karşılaştı. Murat A., kendisini gördüğü gerekçesiyle Erol A.'yı da tabancayla vurup, öldürdü. Murat A., olayın ardından jandarmaya gidip, teslim oldu. Gözaltına alınan Murat A.'nın ilk ifadesinde, "İbrahim A., eşimi rahatsız edip, sarkıntılık ediyordu. O nedenle cinayetleri işledim" dediği öğrenildi.

Öldürülen 4 kişinin cesetleri, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri süren İbrahim A.,Döndü A., Kemal A. ve Erol A.'nın cenazelerinin yarın toprağa verilmesi planlanıyor.

KÜÇÜK OĞULLARI OKULA GİTTİĞİ İÇİN KURTULMUŞ

Öte yandan, İbrahim ve Döndü A. çiftinin küçük oğulları Yasin A.'nın, saldırıdan kısa süre önce okula gitmek için evden çıktığı, böylelikte kurtulduğu ortaya çıktı. Teslim olduktan sonraki ilk ifadesinde "İbrahim A., eşimi rahatsız edip, sarkıntılık ediyordu. O nedenle cinayetleri işledim" dediği öğrenilen saldırgan Murat A.'nın jandarmadaki sorgusu ise sürüyor.

İzmir'de cinayet: 4 ölü
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İzmirde dehşet Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu...
İzmir'de dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu...

İzmir’deki katliamdan sadece o kurtuldu Şok detay…

 

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