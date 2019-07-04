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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
04.07.2019 - 07:33, Son Güncelleme:

İzmir'deki fuhuş operasyonunda tutuklama kararı! Aralarında otel sahipleri de var...

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İzmir'deki fuhuş operasyonunda tutuklama kararı! Aralarında otel sahipleri de var...

İZMİR'de yabancı uyruklu 8 kadına fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve aralarında iki otel sahibinin de bulunduğu 14 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Urla ilçesi Kalabak mevkisindeki M.Ş. (40) önderliğinde bir otelde yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. 

Ekipler yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından toplanan deliller doğrultusunda belirlenen 4'ü Urla ilçesi 13'ü İzmir olmak üzere 17 adrese operasyon düzenledi. 

Operasyonda, aralarında 2 otel sahibi ve çalışanlarının da bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. 

"YENİ ARAÇLARIMIZ GELDİ" MESAJI İLE PAZARLADILAR

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri ve kendilerinin de uyuşturucu kullandıkları saptandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemelerde, kadınları pazarlamak amacıyla mobil uygulamalar kullandıkları, telefon rehberinde bulunan numaralara "Yeni araçlarımız geldi, selam yaz foto iste" şeklinde mesajlar gönderdikleri tespit edildi.  

Ayrıca şüphelilerin 51 fuhuş olayına karıştıkları kaydedildi.  

Teknik ve fiziki takip sırasında şüphelilerin otel ile özel anlaşma yaptıkları, fuhuş amacıyla otele gelen müşterilerin ve kadınların kaydını yaptırmayarak müşterilere güven sağladıkları, kadınların otel civarında temin edilen bir evde kaldıkları belirlendi.  

Kadınların otele yaya olarak geldikleri ve fuhuş amacıyla otele gelen müşterilerden önce odada hazır bekletildikleri öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından Urla Adliyesine çıkarılan zanlılardan 13'ü tutuklandı biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Kazakistan ve Ukrayna uyruklu 8 kadın ise, emniyetteki ifadelerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İzmir Göç İdaresine teslim edildi. 

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