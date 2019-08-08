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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.08.2019 - 12:03, Son Güncelleme:

İzmir'deki şiddetli deprem korkuttu (nerede deprem oldu?) İşte son depremler

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İzmir'deki şiddetli deprem korkuttu (nerede deprem oldu?) İşte son depremler

Son depremler listesi güncellenmeye devam ediyor. Bu kez deprem haberi Ege Bölgesi'nin büyükşehirlerinden İzmir’den geldi. Çok şiddetli hissedilen deprem, çevre illerde de paniğe neden oldu. Depremi hisseden vatandaşlar, sosyal medyadan bilgi paylaşımında bulunuyor. İşte, İzmir depreminin merkezi ve şiddeti

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesine göre, günün en şiddetli deprem haberi bu kez İzmir'de yaşandı. GE Denizi’nde merkez üssü Kuşadası Körfezi olan Richter ölçeğine göre 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir merkez ve ilçelerinde de hissedilen deprem, paniğe neden oldu. Depremin can ve mal kaybına yol açıp açmadığının belirlenmesi için araştırma başlatıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Ege Denizi’nde Seferihisar’ın 8, 17 kilometre açığı olarak saptadığı deprem saat 11.39’da meydana geldi. Yerin 18,47 kilometre derinliğinde olan deprem, Seferihasır’ın yanı sıra çevre ilçeler ve İzmir kent merkezinden de yoğun şekilde hissedildi. Paniğe neden olan sarsıntıyla birlikte vatandaşlar, evlerinden ve iş yerlerinden sokağa çıktı.
Depremin can ve mal kaybına yol açıp açmadığının belirlenmesi için araştırma başlatıldı.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.08.08 11:47:34 38.0500 26.8400 9.8 -.- 3.3 -.- AEGEAN SEA Otomatik
2019.08.08 11:39:07 37.9638 26.7638 5.0 -.- 5.1 4.8 EGE DENIZI İlksel
2019.08.08 08:25:41 35.8362 28.1603 15.0 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2019.08.08 08:14:56 37.3313 29.8182 1.1 -.- 1.9 -.- TEFENNI (BURDUR) İlksel
2019.08.08 07:51:25 36.1520 29.4045 12.5 -.- 2.7 -.- KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2019.08.08 07:30:45 35.3812 27.6762 14.8 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2019.08.08 07:23:19 40.7405 30.4358 7.1 -.- 1.9 -.- ERENLER (SAKARYA) İlksel
2019.08.08 05:13:52 40.3890 27.6260 9.1 -.- 1.6 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.08.08 03:49:14 39.5168 25.8577 5.0 -.- 2.6 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.08 02:41:40 37.0700 30.3970 7.3 -.- 2.4 -.- KEMERAGZI-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2019.08.08 01:47:11 38.6180 43.1512 5.0 -.- 2.4 -.- CITOREN-(VAN) İlksel
2019.08.08 00:47:40 38.0618 26.9358 5.3 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

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